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        Haberler Kültür-Sanat Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul’a hayran kaldı

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul’a hayran kaldı

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği İstanbul programında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kılan Khan, Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'ya yürüdü. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış bir Mushaf-ı Şerif hediye etti. Khan, ziyaretine ilişkin paylaşımında Londra ile İstanbul arasındaki köklü kültürel bağlara dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Londra Belediye Başkanı İstanbul'a hayran kaldı

        İstanbul’u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın tarihî yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu. Ziyarette Khan’a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

        Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi. Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii’ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı. Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı’ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye Kapısı’na uzanan yürüyüşle devam etti.

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        Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan’a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif’i takdim etti.

        SULTANAHMET’TEN LONDRA’YA BİR MESAJ

        Khan, sosyal medya hesabında Sultanahmet Camii önünde Bakan Yardımcısı Yılmaz ile çekilen fotoğrafına da yer verdi. Camide geçirdiği vakti “dünyanın en önemli ibadet mekânlarından birinde bir tefekkür anı” sözleriyle anlatan Khan, “İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii’nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı.” ifadelerini kullandı.

        Londra ile İstanbul’u birbirine bağlayan unsurlar arasında iki şehrin insanlarını, inancı ve derin kültürel bağları sayan Khan, farklı kökenlerden insanların kendilerini Londra’ya ait hissedebilmelerinden, şehre katkı sunabilmelerinden ve özgürce ibadet edebilmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

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        BAKAN YARDIMCISI YILMAZ’DAN KHAN’A TEŞEKKÜR

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Sultanahmet Meydanı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Divanyolu ve Kapalıçarşı’yı Khan ile birlikte gezdiklerini aktardı. Yılmaz, “Sayın Sadiq Khan’a İstanbul’a ve Türklere olan muhabbeti, nezaketi, samimi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum.” dedi.

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        #Londra Belediye Başkanı
        #Sadiq Khan
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