İlk kez 1933 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen, telif hakları Median Müzik Edisyon'a ait olan, Türk tiyatrosunun ölümsüz klasiklerinden Lüküs Hayat, 94. yıl dönümünde yeni yorumu ve görkemli prodüksiyonuyla yeniden seyirciyle buluşacak.

Ekrem Reşit Rey'in kaleme aldığı, müziklerini ise Cemal Reşit Rey'in bestelediği müzikal, Cumhuriyet'in 10. yılında seyirciyle buluştu. Hazım Körmükçü, Bedia Muvahhit, Muammer Karaca, Vasfi Rıza Zobu, Semiha Berksoy ve Şevkiye May gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerini bir araya getiren eser, yıllar boyunca farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla sahnelenmeye devam etti. 1985 yılında Haldun Dormen yönetmenliğinde yeniden sahnelenen ve uzun yıllar kapalı gişe oynayan müzikalde, Rıza karakterini yaklaşık 28 yıl boyunca aralıksız usta oyuncu Zihni Göktay canlandırdı.

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Değişen zamanlar, değişmeyen insan halleri

Türk tiyatro tarihinde önemli bir yere sahip olan, dönemin değişen yaşam anlayışını, toplumsal dönüşümü ve lüks merakını mizah ve müzikle anlatan Lüküs Hayat, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortaklığıyla uzun bir zaman sonra yeniden özel tiyatro prodüksiyonu olarak sahnelenecek.

Tiyatro alanındaki birikimlerini, büyük ölçekli prodüksiyon deneyimlerini ve yaratıcı yaklaşımlarını bu ortak yapımda yeniden buluşturacak olan iki yapımcı, Türk tiyatrosunun unutulmaz klasiklerinden birini yeni kuşaklarla buluşturmayı ve eserin kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefliyor.

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Lüküs Hayat'ın Konusu: Batılılaşma hevesini, sınıf atlama arzusunu ve gösterişli yaşam merakını mizahi bir dille ele alan Lüküs Hayat, küçük dolandırıcılıkların peşindeki Rıza ve Fıstık'ın kendilerini İstanbul'un sosyetik çevrelerinde bulmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Yanlış anlamalar, kimlik karmaşaları ve renkli karakterler üzerinden toplumsal değerleri hicveden müzikal, aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyan hikayesiyle farklı kuşaklara sesleniyor.