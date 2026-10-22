Mitolojiden tiyatroya BlackBox sanatla dolu

Sanat ve Kültür Tarihi Konuşmaları

Doç. Dr. Ayşe Köksal’ın “Görmenin Halleri” konuşma serisi, bu dönem “Sanatın Sarkacı” temasıyla devam ediyor. Serinin 13 Kasım Cuma 18.30’daki “Akıl ve Duygu” başlıklı ilk buluşmasında; 18. yüzyıl sonlarında Neoklasisizmin aydınlanmacı akılcılığı ile Romantizmin taşkın duyguları ve bireysel coşkuları arasındaki etkileşim ele alınıyor.

Ayşegül Sönmez, sanatseverleri “Akımlar ve Akıntılar Arasında” bir yolculuğa çıkarıyor. 15 Kasım Pazar 14.00’te gerçekleşecek buluşmada bu kez, bilinçaltını açığa çıkaran, uyanıkken rüya görmeyi öğreten Sürrealizm’in derinliklerine dalıyor. Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam kökenli Cobra grubundan Dadaizme, Lettrisme’den Sitüasyonist Enternasyonal’e uzanan sanat akımlarını, Boğaz’ın Orkos, Yalı Akıntısı ve Anafor gibi farklı akıntılarından ilhamla, her birinin kendine özgü derinliği ve yönü üzerinden ele alıyor.

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Bizans’ın sıradan insanları nasıl yaşıyordu? Köylülerden aristokratlara, esnaftan ruhban sınıfına kadar tüm toplumsal gruplar nasıl bir arada var olabiliyordu? Doç. Dr. Koray Durak, 18 Kasım Çarşamba 18.30’daki “Bizans’ın İnsanları: Toplumsal Gruplar ve Sanatta Temsilleri” başlıklı konuşmasında, Geç Antik Çağ’dan 1453 İstanbul’un fethine kadar geçen sürede Bizans toplumunu, statü gruplarını ve bunların sanattaki temsillerini ele alıyor.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu bu sezonki seminerlerinde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni sergisinden hareketle 1914 Kuşağı’na odaklanıyor. 21 Kasım Cumartesi 14.00’teki “Rengârenk: İbrahim Çallı” başlıklı etkinlikte, bu kuşağın en önemli temsilcilerinden Çallı’yı anlatıyor.

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Kültürel Hafıza, Kent ve Sanat Sahnesi

Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğündeki Tiyatro Hafızası sohbetleri, üretkenliği ve tutkusuyla sahnede iz bırakan sanatçıları konuk etmeyi sürdürüyor. 19 Kasım Perşembe 18.00’deki etkinliğin konuğu başarılı oyuncu Canan Ergüder oluyor. Semaver Kumpanya’nın “Cimri” oyununda “Frosine” olarak sahneye çıkan Ergüder, yurtdışında aldığı eğitim ve Türkiye’deki köklü tecrübeleri ışığında sahneye dair zengin bir perspektif sunuyor.

Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri, kentin arkeolojisinden mimarisine, tarihinden kültürel mirasına uzanan zengin yapısını, uzmanlar eşliğinde inceliyor. Serinin 27 Kasım Cuma 18.00’deki yeni buluşmasında, arkeolog ve mimarlık tarihçisi Dr. Kerim Altuğ eşliğinde “Yeraltındaki İstanbul”un binlerce yıllık gizemli tarihi ve arkeolojik dokusu masaya yatırılıyor.

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Figen Ayhan ile Hayatımız Opera, yüzyıllardır sahnede anlatılanlarla bugün yaşadıklarımız arasındaki şaşırtıcı benzerliklerin peşine düşmeye devam ediyor. Serinin 29 Kasım Pazar saat 14.00’teki bölümünde Ayhan, “Dedikodu” konusunu ele alarak, Rossini (Sevil Berberi), Bellini (La Sonnambula), Britten (Peter Grimes) ve Janáček (Jenůfa) eserleri üzerinden dedikodunun nasıl üretildiğini, yayıldığını, topluca inanılan bir “gerçeğe” nasıl dönüştüğünü inceliyor.

Edebiyatın İzleri

“Her Umut Ortak Arar” konuşmalarında Nilay Örnek, ABD’li usta yazar James Baldwin’in 60’lı yıllar boyunca sıkça ziyaret ettiği İstanbul’da konakladığı mekânları anlatıyor. En önemli eserlerinden bazılarını burada tamamlamış Baldwin’in “sığınak” gibi gördüğü İstanbul’daki yıllarını 1 Kasım Pazar 14.00’te dinleyebilirsiniz.

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Seray Şahinler’in moderatörlüğündeki Edebiyat Rotası, seslendirme sanatçısı, çevirmen ve yayıncı Deniz Yüce Başarır’ı konuk ediyor. 11 Kasım Çarşamba 16.30’da başlayacak etkinlikte, Stefan Zweig’ın II. Dünya Savaşı’nın yarattığı derin umutsuzluğu aktardığı son eseri Satranç konuşuluyor.

Moderatörlüğünü Emrah Kolukısa’nın üstlendiği 50 Yıl Önce başlıklı seri, Türkiye’de kültür sanat ortamının mazisine bir bakış atıyor ve yarım asır boyunca yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. 26 Kasım Perşembe 18.00’deki ilk etkinliğin konuşmacıları yazar Müge İplikçi ve editör Sırma Köksal, bundan 50 yıl önce edebiyat dünyasına merhaba diyen Pınar Kür’ün ilk romanı Yarın Yarın’ı tartışıyor.

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“Klasik Mitoloji” Sertifika Programı

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Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilen ve ilk dönemine yoğun ilgi gösterilen “Klasik Mitoloji” başlıklı sertifika programı, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş içeriğiyle 7 Kasım Cumartesi 11.00’de yeniden başlıyor. Mitolojinin sanatın her alanında bıraktığı izlerin yakından incelendiği bu altı haftalık eğitimde, “Olympos Pantheonu” olarak bilinen tanrılar grubu ile antik çağın masalsı kahramanları ve anti-kahramanları incelenecek; kendilerinden önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerindeki yansımaları takip edilecek. Katılımcılar, mitolojik figürlerin zaman içindeki değişimini ve bu dönüşümün sanata nasıl yansıdığını dinleyecek.

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BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.