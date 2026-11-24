Moda ve sinema disiplinlerini yaratıcı bir eksende buluşturan, uluslararası tasarım ve görsel sanatlar dünyasını her yıl İstanbul’da ağırlayan Fashion Film Festival Istanbul, bu yıl 12. yaşını kutluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da moda, sinema, tasarım ve medya dünyasının en ilham verici isimleri Fashion Film Festival Istanbul çatısı altında bir araya geliyor. Uluslararası yaratıcı endüstrileri yeniden bir araya getirmeye hazırlanan festival, 4-5 Aralık tarihlerinde sinema, moda ve çağdaş estetik tutkunlarına ilham dolu bir program sunacak.

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Çağdaş görsel hikaye anlatıcılığından yeni teknolojilerin ve yapay zekanın tasarım dünyasına etkilerine, moda çekimlerinin sahne arkasından genç kuşak oyuncuların kamera önü estetiğine kadar pek çok konunun ele alınacağı festivalin konuşmacı ve moderatör kadrosunda; oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat, Hivda Zizan Alpve Feyza Sevil Güngör; yönetmenler Rafael Cemo Çetin ve Eray Dinç; moda, tasarım ve görsel sanatlar dünyasından Selen Akyüz, Şeyda Sözüer, Emre Ünal, Zeynep Dombaycıoğlu, Ecemnaz Dalmaz, Müjgan Armağan ve Mina Dilber gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Oturumların moderatörlüklerini ise deneyimli editörler Büşra Nazlan Üregül ve Zeynep Soylu ile festival kurucusu Tuna Yılmaz üstleniyor.

4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek festivalin halka açık tüm söyleşi programı ve moda filmi gösterimleri, 5 Aralık günü Soho House İstanbul’un sofistike atmosferinde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Moda ve sinema tutkunları, gün boyu devam edecek panelleri takip etme ve uluslararası seçkideki filmleri dev ekranda izleme fırsatı yakalayacak.

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Fashion Film Festival Istanbul’un kalbini oluşturan uluslararası yarışma bölümünde bu yıl ödüller; En İyi Moda Filmi, En İyi Makyaj, En İyi Saç Tasarımı, En İyi Styling ve Genç Keşif olmak üzere beş ana kategoride sahiplerini bulacak.

Bu yılın dikkat çeken moda filmlerini değerlendirecek olan uluslararası jüri koltuğunda şu prestijli isimler yer alıyor: Nazlı Kayran – Moda Direktörü, InStyle Türkiye, Ceylan Atınç – Moda Direktörü, Numéro Istanbul, Can Remzi Ergen – Genel Yayın Yönetmeni, Esquire Türkiye, Kaner Kıvanç – Genel Yayın Yönetmeni, Andron Journal, Alessandro Brunetti – Kreatif Direktör, The Blink Fish (İtalya), Senio Zapruder – Yönetmen ve Müzisyen (İtalya), Gijs Dietermeyer – Yönetici Yapımcı, 100% Film & Photography (Hollanda), Seda Bakan – Oyuncu.

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Festival, 5 Aralık akşamı Soho House İstanbul’da jüri, konuşmacılar ve finalistlerin katılımıyla düzenlenecek olan geleneksel ödül töreni ve kapanış partisiyle son bulacak.