İş Sanat’ın 27. Sezonu’na özel hazırlanan yerli projeler, 19 Kasım Perşembe akşamı “Karacaoğlan İzinden” konseriyle başladı. Büyük ozanın eserlerine sazı ve sesiyle hayat veren Musa Eroğlu’na Yediveren Orkestrası eşlik etti; Erdem Şimşek, Ayfer Vardar ve Feryal Öney de sahnenin konukları arasında yer aldı.

İş Kuleleri Salonu’nda, Karacaoğlan’la ilk kez tanıştığı çocukluk yıllarına uzanan bir müzik yolculuğuna çıkan Eroğlu; aşkı, ayrılığı, doğayı ve gurbeti anlatan dizeleri, Anadolu’nun farklı yörelerinden süzülüp gelen ezgilerle buluşturdu. “Var Git Ölüm Bir Zaman Yine Gel”, “Candan İleri”, “Ben Bu Yıl Yârimden Ayrı Düşeli” ve “Yürü Bre Yalan Dünya” gibi Karacaoğlan eserlerinin yanı sıra Köroğlu ve Pir Sultan Abdal’ı da türkülerle andı. Abdürrahim Karakoç’un aynı isimli şiirinden bestelediği “Mihriban” ile programını tamamlayan Eroğlu’nu dinleyiciler dakikalarca alkışladı.

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İş Sanat’ın etkinlik programı, 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günü 15.00’te, çocukların merakla beklediği müzikli oyun “Hişt Hişt!” ile devam edecek. 23 Kasım Pazartesi 20.30’da Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) ile başlayacak Parlayan Yıldızlar konserleri sezon boyu ücretsiz izlenebilecek.

27. sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir. Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekmektedir.