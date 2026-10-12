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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri' Kasım'da vizyonda

        'MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri' Kasım'da vizyonda

        Adana Altın Koza Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni olmak üzere dört ödülle ayrılan, Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı "MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri", 27 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        'MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri' Kasım'da vizyonda

        Dünya prömiyerini New York’taki Tribeca Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise ödülleri topladığı 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” vizyona girmek için gün sayıyor. Hazar Ergüçlü’nün travmatik koşullar altında yaptığı doğumda bir yaratık dünyaya getiren ve çevresinden gördüğü dışlanmaya rağmen çocuğundan vazgeçmeyen anne rolüne hayat verdiği film, korku, dram, fantastik unsurları bir araya getiriyor. 27 Kasım’da beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”, annelik, yalnızlık, dışlanmışlık, dönüşüm temalarını karanlık ve tekinsiz bir atmosferde ele alıyor.

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        ALTIN KOZA’DAN DÖRT ÖDÜL

        “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”, Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dört ödül kazanarak dikkat çekti. Hazar Ergüçlü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi olurken film, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini de aldı. Ergüçlü, ödül konuşmasında emeğinin görülmesinin kendisini onurlandırdığını ifade ederken, korku, dram türündeki bir yapımın festivalin seçkisinde yer almasından duyduğu gururu dile getirdi.

        HAZAR ERGÜÇLÜ’DEN GÜÇLÜ BİR PERFORMANS

        Güçlü oyunculuk performansıyla Adana’dan ödülle dönen Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra filmde Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun rol alıyor. ISTANBUL’74 – SEVENTYFOUR FILMS yapımı filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay, ortak yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü üstleniyor.

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        Filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş gerçekleştiriyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, özgün müziklerde ise Tristan Bechet imzası bulunuyor. Filmin konsept tasarımları ise “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı.

        TRIBECA’DAN SİTGES’E UZANAN FESTİVAL YOLCULUĞU

        Dünya prömiyerini New York’taki Tribeca Film Festivali’nin Escape From Tribeca seçkisinde gerçekleştiren Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği film, Türkiye prömiyerinin ardından 59. Sitges Uluslararası Fantastik Film Festivali’nin ana yarışmasında da gösterilecek.

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        #hazar ergüçlü
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