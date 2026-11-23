Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Öğretmenler Günü’ne özel olarak 29 Kasım Pazar gününe dek ücretsiz şekilde kapılarını açıyor. Sergileri keşfetmek, ücretsiz düzenlenen çocuk atölyelerine ve rehberli turlara katılmak, sevdiklerine sanat eserlerinden ilhamla hazırlanan hediyeler almak isteyenler İstiklal Caddesi No: 144 adresindeki müzeyi ziyaret edebiliyor.

SERGİLER VE ‘AYIN MİSAFİRİ’

Müzenin 5. ve 4. katlarında, resim sanatımızın geçirdiği dönüşümü kronolojik ve tematik bir kurguyla sunan “Türk Resmini İzlemek” kalıcı sergisi yer alıyor. 3. ve 2. katlardaki “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” süreli sergisi, sanat tarihimizde mihenk taşı olan bir dönemin ruhunu şekillendiren başyapıtları ve ilham veren hikâyeleri bir araya getiriyor. Her ay Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan bir eserin müzede sergilendiği “Ayın Misafiri” köşesinde ise İstanbul’un sokaklarını ve gündelik yaşamını kendine özgü üslubuyla yorumlayan Nevbahar Aksoy’un “Eminönü” adlı eseri sanatseverleri bekliyor.

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ÇOCUK ATÖLYELERİ VE REHBERLİ TURLAR

Müzenin farklı yaş grupları için hazırladığı ücretsiz sanat atölyelerinde minik sanatseverler 1914 Kuşağı ressamlarının eserleriyle buluşuyor; doğayı ve deniz altındaki yaşamı hikâyeler eşliğinde keşfediyor. Çocuklar atölyelerde yaratıcılıklarını konuştururken aileler de ücretsiz rehberli turlara katılarak müzenin sanat dolu atmosferinin keyfini çıkarabilir, ayrıca müzenin 6. katındaki RHM Teras Restoran’da modern Türk mutfağından lezzetleri tadabilir.

SANAT ESERLERİNDEN İLHAM ALAN ARMAĞANLAR

Müzenin giriş katındaki rhm Dükkân, anlamlı ve şık hediyeler arayanlar için birçok seçenek sunuyor. Sanat ve arkeoloji yayınları, eser posterleri, nostaljik kartpostallar ve sanatın ruhunu taşıyan eşyalar arasında sevdiklerinize özel bir hediye seçmeniz çok kolay. rhm Dükkân’daki ürünlerde yüzde 25 indirim (cam objeler hariç) sizi bekliyor.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.