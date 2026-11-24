Sabancı Vakfı’nın toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısıyla bir araya getiren ve on birinci senesine “Hızlı Tüketim” temasıyla adım atan Kısa Film Yarışması’nın başvuru tarihi uzatıldı. Hızlı tüketim kültürünü sanat aracılığıyla mercek altına almak isteyen sinemacılar 4 Aralık 2026 tarihine kadar www.kisafilmuzunetki.org/tr adresini ziyaret edebilir.

Hızlı tüketim kültürünün etkileri perdeye taşınıyor

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması bu yıl, gündelik hayatın giderek hızlanan temposunda, satın alma alışkanlıklarından dijital dünyaya, insan ilişkilerinden doğa ve çevreye kadar hayatın pek çok alanını etkileyen hızlı tüketim kültürünü odağına alıyor. Yönetmenleri, hızlı tüketimi kendi bakış açılarıyla ve yaratıcı hikâyelerle anlatmaya davet eden yarışma; tüketim alışkanlıklarının bireyler, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini de yeniden düşünme fırsatı sunuyor.

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Yarışmaya katılım koşulları ve ödüller

Sabancı Vakfı 11. Kısa Film Yarışması’na başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve “Hızlı Tüketim” konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

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Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 100 bin TL, ikincisi 75 bin TL, üçüncüsü 50 bin TL’nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü ise 50 bin TL ile ödüllendirilecek.