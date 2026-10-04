Sonbaharda caz şenliği

Garanti BBVA Genç Konserleri, farklı müzik türlerini ve özgün performansları müzikseverlerle buluşturmaya sonbaharda da devam ediyor. Ekim ayında başlayacak program, cazın farklı yorumlarından elektronik müziğe uzanan seçkisiyle İstanbul’un farklı sahnelerinde müzikseverlere zengin bir konser deneyimi sunacak.

Programın ilk konseri, 10 Ekim’de Nardis Jazz Club’da Meltem Ege Quintet ile gerçekleşecek. Meltem Ege Quintet, “Solitude” performansıyla dinleyicileri cazın kendine özgü atmosferinde bir müzikal yolculuğa davet edecek.

20 Ekim’de yeniden Nardis Jazz Club’da Engin Recepoğulları Quartet ile devam edecek. Quartet, caz tarihinin en önemli ve etkili isimlerinden John Coltrane’in müzikal mirasına odaklanan “Remembering John Coltrane” performansıyla sahnede olacak.

REKLAM

Programın bir sonraki buluşması 23 Ekim’de Frankhan Selectist’te’ Arda Umurhan & Fyeah ile gerçekleşecek. Son dönemin ilgi çekici genç yeteneklerinden Arda Umurhan ve Fyeah, elektronik müzik eksenindeki performanslarıyla konserlerin farklı türleri bir araya getiren programına yeni bir renk katacak.

Konserler, 5 Kasım’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta Mareux konseriyle devam edecek. Darkwave ve elektronik müzik eksenindeki kendine özgü sound’uyla uluslararası müzik sahnesinde dikkat çeken Mareux, İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak.

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay konuyla ilgili şunları söyledi: "Gençlerin hayatlarının farklı alanlarında yanlarında olmayı, onların ilgi alanlarına ve deneyimlerine dokunmayı önemsiyoruz. Müziğin de gençleri bir araya getiren, farklı dünyaları ve ifade biçimlerini buluşturan çok güçlü bir alan olduğuna inanıyoruz. Garanti BBVA Genç Konserleri ile cazdan elektronik müziğe uzanan farklı türleri ve özgün sanatçıları gençlerle buluştururken, onların yeni sesler keşfedebilecekleri ve birlikte güzel anılar biriktirebilecekleri deneyimler yaratmayı hedefliyoruz. Sonbahar boyunca devam edecek konserlerimizde tüm müzikseverlerle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız.”