The Neighbourhood yeniden İstanbul'da

Alternatif rock sahnesine kendine özgü sound’u ve estetiğiyle damga vuran The Neighbourhood, yeni albümü ve dünya turnesiyle müzik yolculuğunu sürdürüyor. Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve 2010’ların müzik dünyasında iz bırakan gruplar arasında yer alan The Neighbourhood, bu yıl İstanbul’da gerçekleştirdiği iki kapalı gişe konserin ardından yeniden şehre geliyor. Epifoni organizasyonuyla 21 Temmuz 2027’de Ataköy Marina Arena’da sahne alacak grup, dünya turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla bir kez daha buluşacak.

Siyah-beyaz görsel estetiği, kendine özgü müzikal kimliği ve melankolik atmosferiyle tanınan The Neighbourhood, 2011 yılında Newbury Park, Kaliforniya’da kuruldu. Vokalist Jesse Rutherford, gitaristler Jeremy Freedman ve Zach Abels, basçı Mikey Margott ve davulcu Brandon Fried’den oluşan grup, kısa sürede dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2010’ların en ikonik indie-pop-rock gruplarından biri olarak kabul edilen The Neighbourhood, özellikle “Sweater Weather” ile müzik tarihine damga vurdu. Spotify’da 5 milyarı aşan dinlenme sayısına ulaşan şarkı, platformun tüm zamanların en çok dinlenen parçaları arasında yer alıyor.

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Melankolik melodileri, hip-hop dokunuşları ve sinematik sound’uyla kendine özgü bir müzikal dünya yaratan grup, yeni albümü “(((((ultraSOUND)))))” ile müzikal köklerine sadık kalırken yeni bir dönemin de kapılarını aralıyor.

The Neighbourhood, 21 Temmuz 2027’de Ataköy Marina Arena’da vereceği konserde yeni albümünden şarkıların yanı sıra “Sweater Weather” başta olmak üzere dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan unutulmaz hitlerini de seslendirecek.

Konserin biletleri genel satışa çıktı.