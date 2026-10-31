Timuçin Esen ve Funda Eryiğit’ten 'Değişim / Dönüşüm'

Tatlı Ekşi Tiyatro, PMPEX ve Antitez Sahne Sanatları ortak yapımı olan ‘Değişim / Dönüşüm’, çağdaş Avrupa tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Thomas Ostermeier’i ilk kez Türkiye’de Türk oyuncularla buluşturuyor. Venedik Bienali Altın Aslan Ödülü sahibi yönetmen, Maja Zade’nin kaleme aldığı ve Timuçin Esen’in Türkçeye çevirip uyarladığı metni sahneye taşıyor. Temmuz ayında Inspera Bodrum’da başlayan provaların ardından İstanbul’da sürdürülen hazırlıklar, 3 Kasım’daki ilk temsille seyirci karşısına çıkacak.

Timuçin Esen ve Funda Eryiğit’in toplam 22 farklı karaktere hayat verdiği oyunda, dışarıdan bakıldığında başarılı bir yaşam süren Mine ve Tarık’ın hikayesi anlatılıyor. Siyasi kariyerinin önemli bir dönemindeki Mine ile avukatlığı bırakarak öğretmenliğe başlayan Tarık’ın evliliği, sakladıkları gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor. Birbirleriyle ve kendi seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalan çiftin hikayesi, güç, sadakat, başarı ve vicdan kavramlarını sorgularken mizah ile gerilimi aynı sahnede buluşturuyor.

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İlk kez 2004 yılında Ostermeier yönetiminde Berlin’deki Schaubühne’de ‘Changes’ adıyla sahnelenen eser, Türkiye’de ‘Değişim / Dönüşüm’ adıyla seyirci karşısına çıkacak. Oyuncuların sahne boyunca farklı karakterlere büründüğü yapım, insanın değişme ihtimalini ve kendi değerlerinden ne ölçüde ödün verebileceğini ele alıyor.

3 Kasım’da Zorlu PSM’de prömiyerini yapacak ‘Değişim / Dönüşüm’, Kasım ve Aralık ayı boyunca farklı tarihlerde seyirciyle buluşmayı sürdürecek. Prömiyer biletleri tükenen oyunun diğer temsillerinin biletleri Biletevo üzerinden satışa çıktı…

Kasım-Aralık Ayı Oyun Takvimi:

3–4 Kasım 2026 – Zorlu PSM

11–12 Kasım 2026 – DasDas

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14 Kasım 2026 – Zorlu PSM

1 Aralık 2026 - Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi.