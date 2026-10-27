Trabzon Altın Taka Film Festivali afişi yayınlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in Onursal Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği’nin katkılarıyla, 15-20 Aralık tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Trabzon Altın Taka Film Festivali için heyecan sürüyor. Ödül kategorileri ve ödül miktarlarının açıklanmasının ardından festivalin afişi yayınlandı.

Trabzon’un doğasını, tarihini ve denizle kurduğu bağı, sinemanın diliyle buluşturan afiş; kenti bir film karesinin içine yerleştiriyor. Film şeridinin içinden yükselen Karadeniz dağları ve Sümela Manastırı, balıkçı teknesi ve martılarla birleşerek sinemayı denizin ritmi ve özgür ufkuyla özdeşleştiriyor. Sinemaseverleri yerel ögelerin evrensel sinema diliyle buluştuğu yolculuğa davet eden afiş; yapım tasarımcısı, sanat yönetmeni ve ressam Cihan Gündüz’ün imzasını taşıyor.

REKLAM

Finalistler Yakında Açıklanacak

Başvurucu süreci tamamlanan ve Türkiye’nin her bölgesinden başvurulara açık olan festivale, 67 belgesel ve 522 kısa film olmak üzere toplam 589 başvuru yapıldı. Ön jürinin titizlikle değerlendirdiği filmler arasından belirlenecek finalistler, çok yakında duyurulacak.

Toplam 800 Bin TL Ödül

Toplamda 800 bin TL para ödülünün verileceği festivalde; "Ulusal Belgesel Film Yarışması" dalında En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yapay Zeka Film kategori ödülleri, "Ulusal Kısa Film Yarışması" dalında En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu kategori ödülleri ve Kısa Metraj Öğrenci Senaryo Yarışması dalında ödüller sahiplerini bulacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında; En İyi Film Ödülü kazananı 200.000 TL ve Altın Taka Heykeli’nin, Jüri Özel Ödülü kazananı 80.000 TL’nin, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü kazananı 40.000 TL’nin ve En İyi Kurgu Ödülü kazananı ise 40.000 TL’nin sahibi olacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise farklı tür ve üretim alanlarını kapsayan ödüller sahiplerini bulacak. En İyi Kurmaca Film Ödülü kazananı 75.000 TL ve Altın Taka Heykeli’nin, En İyi Belgesel Film Ödülü kazananı 75.000 TL ve Altın Taka Heykeli’nin, En İyi Deneysel Film Ödülü kazananı 75.000 TL ve Altın Taka Heykeli’nin, En İyi Canlandırma Film Ödülü 75.000 TL ve Altın Taka Heykeli’nin, En İyi Yapay Zekâ Film Ödülü kazananı 40.000 TL’nin, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazananı 40.000 TL’nin, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazananı ise 40.000 TL ödülün sahibi olacak.

Kısa Metraj Öğrenci Senaryo Yarışması Festival kapsamında ayrıca genç sinemacıları ve geleceğin senaristlerini desteklemek amacıyla eklenen Kısa Metraj Öğrenci Senaryo Yarışması kategorisinde En İyi Öğrenci Senaryosu Ödülünü kazananına ise 20.000 TL ödül takdim edilecek.

Yürütme Kurulu Başkanlığını Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim’in üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise; Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Şükrü Üçüncü, Çağrı Şimşek, Bora Davutluoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Çolak’tan oluşuyor.