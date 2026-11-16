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        Haberler Kültür-Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı yolculuğu Adana'da tamamlandı

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı yolculuğu Adana'da tamamlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılındaki 26 şehirlik kültür ve sanat yolculuğu tamamlandı. Festivalin son durağı olan Adana'da başlayan ve dokuz gün süren etkinlikler, 15 Kasım'da sona erdi. Sergi, müzik, atölye, çocuk oyunu ve etkinlikleri Adanalıları festivalin son gününde de bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yolculuğu Adana'da tamamlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılındaki 26 şehirlik kültür ve sanat yolculuğu tamamlandı. Festivalin son durağı olan Adana'da başlayan ve dokuz gün süren etkinlikler, 15 Kasım’da sona erdi. Sergi, müzik, atölye, çocuk oyunu ve etkinlikleri Adanalıları festivalin son gününde de bir araya getirdi.

        ANADOLU'NUN EZGİLERİ BAĞLAMA RESİTALİNDE YANKILANDI

        Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen “Anadolu'nun Sesli Hafızası: Bağlama Resitali”, Anadolu'nun farklı yörelerine ait bağlama icra geleneklerini dinleyicilerle buluşturdu. Bağlamanın kendine özgü tınıları ve bölgesel yorumlarının öne çıktığı programda, Anadolu'nun müzikal birikimi enstrümanın zengin anlatım gücüyle sahneye taşındı. Resital, kuşaktan kuşağa aktarılan ezgilerin farklı icra biçimlerini bir arada dinleme imkanı sundu.

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        SERGİLER FESTİVALİN SON GÜNÜNDE DE YERİNİ ALDI

        Adana Müze Kompleksi Sanayi ve Moda Müzesi'ndeki Vagabond Grup Sergisi, resim ve seramik başta olmak üzere farklı disiplinlerde üretilen eserleri bir araya getirdi. Vagabond Galeri sanatçılarının çalışmalarından oluşan sergi, bireysel anlatım biçimlerini ve farklı teknikleri aynı sergi alanında buluşturarak çağdaş sanatın çeşitli yorumlarını ziyaretçilere sundu.

        BREMEN MIZIKACILARI VE KÜÇÜK EJDERHA LİLİ SAHNEDEYDİ

        Yaşar Kemal Kültür Merkezi, festivalin son gününde çocuklara yönelik iki farklı gösteriye ev sahipliği yaptı. “Bremen Mızıkacıları” çocuk oyunu, yaşadıkları çiftlikten ayrılan köpek, kedi, horoz ve eşeğin kendi orkestralarını kurma macerasını sahneye taşıdı. Müzik ve dansla zenginleşen hikaye, dostluk, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemini eğlenceli bir anlatımla işledi.

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        “Küçük Ejderha Lili” çocuk müzikalinde ise Şarkılar Ülkesi'nde kaybolan Bülbül'ü bulmak ve Prenses Mini'yi iyileştirmek için yola çıkan Lili'nin serüveni anlatıldı. Gösteri, cesaret, iyilik ve dostluk temalarını masalsı bir atmosferde minik izleyicilere aktardı.

        ÇÖMLEKÇİLİK GELENEĞİ HER YAŞTAN KATILIMCIYLA YAŞATILDI

        Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda Behiye Asmakaya eşliğinde gerçekleştirilen Çömlek Atölyesi, çocukları ve yetişkinleri Anadolu'nun köklü seramik geleneğiyle tanıştırdı. Çimdik, fitil, levha ve model gibi elle şekillendirme yöntemlerinin ele alındığı etkinlikte katılımcılar, çamurun farklı formlara dönüşme sürecini deneyimledi. Toprak kapların tarihsel kullanım alanları ve geleneksel üretim aşamaları da atölyenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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        ÇOCUK KÖYÜ FESTİVALİN SON GÜNÜNDE DE MİNİKLERİ AĞIRLADI

        Merkez Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü, festivalin final gününde de çocukların eğlence ve keşif noktalarından biri oldu. Panayır çadırları, şişme oyun alanları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar, yarışmalar ve balon turu gibi etkinlikler, çocuklara farklı deneyimler sundu. Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen program, festivalin çocuklara yönelik etkinliklerini son güne kadar sürdürdü.

        26 ŞEHİRLİK KÜLTÜR VE SANAT YOLCULUĞUNUN SON DURAĞI ADANA OLDU

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı takviminde yer alan son şehri Adana oldu. 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleriyle tamamlandı.

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        Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2027 yılında ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da programa dahil edilmesiyle 32 şehirde düzenlenerek kültür ve sanat yolculuğunu büyütmeye devam edecek.

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        #Kültür Yolu Festivali
        #adana
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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