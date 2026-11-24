Netflix'in Türkiye'de kreatif sektörün gelişimini desteklemek ve genç yeteneklerin sektöre erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Yetenek Haritası, üçüncü dönemine Eskişehir'de başladı.

Ankara, Çanakkale, Hatay, Konya, Manisa ve Mardin’in ardından Eskişehir'e uzanan program, sektöre adım atmaya hazırlanan gençleri alanında deneyimli isimlerle bir araya getirdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Eskişehir Uluslararası Film Festivali iş birliğiyle 20-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen program, Netflix Türkiye ve Orta Doğu Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya'nın öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Netflix ile Stüdyo Yolculuğu: Prodüksiyon Süreçleri masterclass'ıyla açıldı.

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21-22 Kasım'da ise sektörün önde gelen isimlerinin eğitmenliğinde ve platform yöneticilerinin katılımıyla A'dan Z'ye Reji Eğitimi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE YETENEK HARİTASI SAMSUN’A GİDİYOR

Program, 23 Kasım Pazartesi günü Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ve yönetmen Selman Nacar’ın katıldığı söyleşiyle sona erdi. Hikâye anlatıcılığının, üretim süreçlerinin ve gençlerin sektördeki geleceğinin konuşulduğu söyleşide Nacar, sektöre adım atmaya hazırlanan genç sinemacılarla deneyimlerini paylaştı. Nacar, senarist ve yönetmen koltuğunda oturduğu, aynı zamanda Kuyu Films çatısı altında ilk kez dizi yapımcılığını üstlendiği Palas Pandıras’ı da anlattı.

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İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu, Türkiye Yetenek Haritası'nın Eskişehir buluşmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Yetenek Haritası, kreatif sektörde kariyer hedefleyen gençlerin kamera arkasını daha yakından tanıması ve kendi yollarını çizerken ihtiyaç duyacakları bilgi ve deneyime ulaşması için hayata geçirdiğimiz bir program. Bugüne kadar farklı şehirlerimizde gençlerle bir araya geldik ve her buluşmada biz de onlardan çok şey öğrendik. Üçüncü dönemimize, üniversitesi ve film festivaliyle sinemaya bu kadar yakın bir şehir olan Eskişehir'de başlamak bizim için ayrıca anlamlıydı. Bize ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'ne ve Eskişehir Uluslararası Film Festivali'ne içten teşekkür ediyoruz. Aralık'ta Samsun'da, 2027'de de yeni duraklarda bu yolculuğu sürdüreceğiz."