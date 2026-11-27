Dünyanın en önemli güncel sanat etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi, 9 Mayıs - 22 Kasım 2026 tarihleri arasında 61’inci kez gerçekleştirildi. Küratörlüğünü Koyo Kouoh'nun üstlendiği In Minor Keys (Minör Tonlarda) başlıklı bienal, Arsenale ve Giardini bölgelerinin yanı sıra Venedik'in farklı noktalarına yayılan karma sergilere, ulusal pavyon sergilerine, özel projelere ve performanslara evsahipliği yaptı. Kapılarını 9 Mayıs’ta açan bienal, ön izleme günlerinde 29.387 sanat profesyonelini ve basın mensubunu ağırladı. Bienali toplamda 714 bini aşkın kişi ziyaret etti.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda, sanatçı Nilbar Güreş'in Gözlerinizden Öperim (A Kiss on the Eyes) başlıklı sergisi yer aldı. Küratörlüğünü Başak Doğa Temür'ün üstlendiği sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Nilbar Güreş

İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Borusan Otomotiv ve Trendyol Sanat sponsorluğunda düzenlendi. SAHA Derneği’nin prodüksiyon desteği sağladığı serginin havayolu partnerliğini Türk Hava Yolları üstlenirken Vehbi Koç Vakfı da sergi kitabının hazırlığına yayın desteği verdi.

Başak Doğa Temür

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Uluslararası Basında Türkiye Pavyonu

Uluslararası medyada geniş yankı bulan Türkiye Pavyonu; The Art Newspaper, ArtReview, Monopol ve Designboom gibi dünyaca ünlü sanat yayınlarının ulusal pavyon seçkilerinde tanıtılırken, Hyperallergic ve Exibart gibi önde gelen sanat ve tasarım mecralarının bienalde mutlaka görülmesi gereken pavyonlar listelerinde de yer aldı.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera – La Lettura, Almanya'nın önemli sanat yayınlarından Kunstforum, Birleşik Krallık merkezli sanat dergisi ArtReview ve uluslararası çağdaş sanat ve kültür dergisi Canvas Magazine, Nilbar Güreş ile gerçekleştirdikleri özel söyleşilere geniş yer ayırdı.

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ABD merkezli The New York Times Style Magazine’in Ortadoğu edisyonu T Magazine’de yayımlanan ve pavyona odaklanan kapsamlı yazıda görüşlerine yer verilen küratör Başak Doğa Temür, ayrıca İtalya’nın önde gelen sanat yayınlarından ARTnews Italia, Artribune ve haber ajansı Askanews’ta yayımlanan söyleşilerde serginin ayrıntılarını paylaştı.

Bunların yanı sıra Il Giornale dell'Arte, Mousse Magazine, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera – 7 ve Io Donna gibi İtalyan mecralarla birlikte HENI News, Artdaily ve Güney Kore merkezli Aju Press gibi farklı coğrafyalardan yayınlar da Türkiye Pavyonu’na yer verdi.

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Gözlerinizden Öperim

Türkiye Pavyonu'nda yer alan Gözlerinizden Öperim başlıklı sergide Nilbar Güreş, farklı dönemlerden seçilmiş yapıtlarını Venedik Bienali için ürettiği yeni eserlerle bir araya getirdi. Fotoğraf, kolaj ve yağlıboyadan heykel ve yerleştirmelere; kumaş, makrome, yün ve pirinçten ahşaba ve gündelik nesnelere uzanan çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillenen sergi, kültürel semboller, toplumsal cinsiyet, göç, aidiyet ve gündelik iktidar ilişkileri etrafında gelişen bir anlatı sundu. Şiirsel, eleştirel ve nüktedan bir yaklaşımın öne çıktığı sergi, kişisel hikâyeler ile kolektif hafızanın kesiştiği bir alan açtı. Başlığını Türkçede geçmişte mektupların sonunda sıkça kullanılan “gözlerinizden öperim” ifadesinden alan sergi, karşısındakini sahiplenmeden, onun üzerinde bir üstünlük kurmadan ya da onu küçültmeden ilişki kurabilme ve birlikte var olabilme biçimlerine dikkat çekti.

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Sergiyi eşlik eden yayın okurlarla buluştu

Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisine kapsamlı bir yayın da eşlik etti. Türkçe ve İngilizce çift dilli hazırlanan sergi kitabı serginin küratörü Başak Doğa Temür’ün "Şefkatin Direnci" başlıklı yazısıyla başlıyor. Küratör ve yazar Franz Thalmair’in "Araf Dansına Gel!: Nilbar Güreş’in Sanat Pratiğine Dair" başlıklı yazısının ardından sergide yer alan yapıtların fotoğraflarına eşlik eden bir şiir seçkinin yer aldığı yayında Margaret Atwood, Joy Harjo, Etel Adnan, Bejan Matur, Diya Ciwan, Sappho, Birhan Keskin, Audre Lorde, Jîla Huseynî ve Avedig Isahakyan’ın şiirlerinden oluşan bir seçkiye de yer verildi.

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Editörlüğünü Hazal Yonca Birincioğlu’nun, grafik tasarımını İpek Erdöl’ün üstlendiği kitap, İKSV tarafından Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle ve İtalya’dan Mousse yayınevinin ortaklığında yayımlandı. Gözlerinizden Öperim sergi kitabının Türkçe baskısına Minoa kitabevlerinden ve Minoa’nın web sitesinden, İngilizce baskısına kitabın uluslararası yayımcısı Mousse üzerinden ulaşılabiliyor.