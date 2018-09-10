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Kuduban, parkın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin, canlı çeşitliliği ile de hayranlık uyandırdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Orman ekosistemi, kaya-mağara-obruk ekosistemi ve akarsu-şelale-yeraltı suyu ekosistemi olarak üçe ayırabileceğimiz mevcut ekosistemler 45 farkı familyaya ait 97 bitki türüne ve toplamda da 154 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. 700 ile bin 400 metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü ise kızılağaç. Bununla birlikte yer yer akçaağaç, gürgen, ladin, mürver, şimşir ağaçları ve bunlara ek olarak fındık ve yaban fındığı da bölgede görülüyor."