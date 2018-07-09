Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi ya da ismi değiştirildi. Herhangi bir değişikliğe uğramadan yeni sistemde de devam edecek bakanlıklardan biri de Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Beştepe'de yeni bakanların kimler olduğunu açıklaması bekleniyor. Böylece hükümet kurulmuş olacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KİM OLACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde herhangi bir değişikliğe uğramadan devam edecek bakanlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı'nın kim olacağını ise Cuhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki tören sırasında açıklayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.