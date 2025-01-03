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        Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz

        Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve düşünce alanında da büyük hedefler belirlediklerinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu hedeflere ulaşmak, şiirlerimizi, öykülerimizi, sinemamızı ve düşünce alanında geliştirdiğimiz eserleri ve aynı zamandan medeniyetimizden gelen birikimi bugüne taşıyarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktan geçmektedir, sanatçılarımızın, fikir insanlarımızın sesinin daha gür çıkmasını sağlamaktan geçmektedir. Biz sanata ve sanatçıya, düşünceye ve düşünce insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:15
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanat bize eşsiz bir deneyim sunuyor fakat biz bugün sanattan ve bu yüksek estetikten bahsedebiliyorsak kuşkusuz bunda en büyük pay sanatçılarımızındır." dedi.

        Bakan Ersoy, Star gazetesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, Necip Fazıl'ın Türk şiirinin ve düşünce hayatının en kıymetli isimlerinden biri olduğunu belirtti.

        Sanatın zamanı ve mekanı aşan dili sayesinde hayata farklı bir nazarla bakmayı sağladığına işaret eden Ersoy, "Sanat, doğayı, insanı ve alemi estetik şekilde ifade edebilmemize imkan sunuyor. Sanat bize eşsiz bir deneyim sunuyor fakat biz bugün sanattan ve bu yüksek estetikten bahsedebiliyorsak kuşkusuz bunda en büyük pay sanatçılarımızındır. Bugün sanatın evrenselliğinden söz edebiliyorsak bu sanatçılarımızın eserleri sayesindedir." ifadesini kullandı.

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        Ersoy, sanatın sanatçıdan bağımsız düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, her eserin bir sahibi olduğunu, kainattaki hiçbir şeyin kendiliğinden oluşmadığını ifade etti.

        İnsanoğlunun geçmişten bugüne düşünce alanında tartışılan birçok konudan filozofların, düşünürlerin yazdıkları eserler sayesinde haberdar olduğunu aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Farabi, bizleri siyasette erdemli bir toplum idealinin ne denli önemli olduğundan haberdar etti. Itri olmasaydı müzik, Sezai Karakoç olmasıydı şiir, Turgut Cansever olmasaydı mimaride çok şey eksik kalırdı. Aynı şekilde Necip Fazıl da yazdığı şiirlerle edebiyat dünyamıza yeni bir üslup kazandırırken, fikir alanında kaleme aldığı metinlerle topluma yeni bir ufuk çizmiştir. Türk-İslam düşüncesinden aldığı ilhamla nesillere dava şuuru kazandıran, şiirleriyle ruhlarını, düşünceleriyle de zihinlerini doyuran büyük bir fikir işçisiydi. Sanat ve fikir dünyamıza kattıklarından ötürü müteşekkiriz, kendisini bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

        "KÜLTÜR, SANAT VE DÜŞÜNCE ALANINDA DA BÜYÜK HEDEFLER BELİRLEDİK"

        Bakan Ersoy, Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve sanat hayatı açısından büyük bir önem arz ettiğine de değinerek, "Necip Fazıl ödülleri geçmiş yıllarda birbirinden kıymetli isimlere takdim edilmişti. Bu vesileyle geçmiş yıllarda ödül alan ve bugün aramızda bulunmayan çok değerli düşünce insanlarımızı da rahmetle anıyoruz. Değerli jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bu yıl ödüle layık görülen fikir ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve düşünce alanında da büyük hedefler belirlediklerinin altını çizen Ersoy, "Bu hedeflere ulaşmak, şiirlerimizi, öykülerimizi, sinemamızı ve düşünce alanında geliştirdiğimiz eserleri ve aynı zamandan medeniyetimizden gelen birikimi bugüne taşıyarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktan geçmektedir, sanatçılarımızın, fikir insanlarımızın sesinin daha gür çıkmasını sağlamaktan geçmektedir. Biz sanata ve sanatçıya, düşünceye ve düşünce insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #haberler
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