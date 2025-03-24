Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları

Başvuru yapacak olan adaylarda;

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlik yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olmak

Sağlık açısından görevini yapmaya engel durumu olmamak

Adli sicil kaydının temiz olması şartları aranacak..

Başvuru yapacak adaylar, her pozisyon için gerekli olan özel nitelikler ve eğitim şartlarını başvuru kılavuzunda bulabilecekler.

Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek.

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