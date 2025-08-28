Habertürk
Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kamuda personel olarak istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı ilanına başvuru yapmak istiyor. Alımlar arasında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı gibi pek çok kadro yer alıyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

        Giriş: 28.08.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.08.2025 - 12:05
        1

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylardan bazı şartlar isteniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos tarihinde başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        2

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos-8 Eylül tarihleri aralığında kabul edilecek.

        GENEL ŞARTLAR

        Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır;

        • Türk Vatandaşı olmak,
        • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
        • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
        • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
        • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
        3
        • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
        • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

