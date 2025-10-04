Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da

Malatya'da 9 gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılacak olan Kültür Yolu Festivali, 42 noktada, yaklaşık 350 etkinlikle Malatyalıları kültür-sanatla buluşturacak.

Festivalin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin deprem felaketinin ardından yeniden ayağa kalktığını vurgulayarak “Benim kalbimde Malatya’nın hep ayrı bir yeri oldu. O çok büyük acıların ardından sizlerle uzun süre birlikte olduk, yaşadığım o günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Allah ülkemizi böylesi acılardan korusun” dedi.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ VURGULANDI

Bakan Ersoy, insanlık tarihinin bugün birçok coğrafyada acılarla sınandığını ifade ederek şu sözlerle sanatın evrensel önemine dikkat çekti:

“Sanat bir iyileştirme biçimidir. Biz kalbi bebekler, çocuklar, yaşlılar, güzellikler ve iyilik için atanlardan yana olmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanatın etkisini artırmak için sanata ve sanatçımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

Ersoy, gençlerin sanata erişimini kolaylaştırmak için devrim niteliğinde adımlar atıldığını, yeni sanat merkezlerinin inşa edilerek “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” anlayışıyla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin hayata geçirildiğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ OLDU Bakan Ersoy, beş yıl önce bir şehirde başlayan ve bugün 7 bölgede 20 şehre yayılan Kültür Yolu Festivalleri’nin artık dünyanın en büyüğü olduğunu vurguladı. Ersoy, “Malatya’nın eklenmesiyle festivalimiz daha da zenginleşti. Şehirlerimizin somut ve somut olmayan kültürel mirasını herkesle buluşturmayı, onları marka şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Malatya’nın tarihi, tarımı ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan güçlü şehirlerden biri olduğunu belirten Ersoy, festival boyunca ziyaretçilere şehri daha yakından tanıma imkânı sunulacağını, çocuklar için özel “Çocuk Köyü” kurulacağını açıkladı. REKLAM FİLİSTİN UNUTULMADI Festivalin yalnızca sanat değil, aynı zamanda barış ve insanlık mesajı taşıdığını da söyleyen Bakan Ersoy, “Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için özel bir etkinlik hazırladık.” dedi. Ersoy, festival süresince konserlerden sergilere, tiyatrodan sinemaya, söyleşilerden atölyelere kadar geniş yelpazeli programda, halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine uzanan etkinliklerin Malatyalılarla buluşacağını kaydetti.

MALATYA KÜLTÜR YOLU İLE YENİ BİR SAYFA Bakan Ersoy, festivalin yalnızca bir sanat programı olmadığını, aynı zamanda şehirlerin turizmden ekonomiye, kültürden spora kadar çok yönlü kalkınmasına katkı sağlayan bir atılım olduğunu vurguladı. “Her bir etkinliği barışa, aydınlık yarınlara dair bir umut tohumu olarak görüyoruz” diyen Ersoy, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin hayırlı olmasını diledi. REKLAM BAKAN FESTİVAL ROTASINDA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a programlarında Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Av. Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ile MHP İl Başkanı Gökhan Gök eşlik etti. Malatya’da ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Bakan Ersoy, festival rotasında yer alan birçok sergiyi de ziyaret etti. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan sergiler arasında “Yaşayan Miras: Damascus Çeliği Sergisi”, “Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Türkiye’nin Ustaları Belgesel Gösterimi”, “Zuhurat Sergisi” ve “Boğaza Nazır Camiler Sergisi” sanatseverlerin yoğun ilgisiyle buluştu.