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HaberlerGündem3. SayfaDİYARBAKIR'DA KADIN CİNAYETİ! 16 yaşındaki genç kız kumalığı kabul etmeyince öldürüldü! - Haberler
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Her satırı vahşet! Kumalığı kabul etmeyince vurulan çocuk hayatını kaybetti!

Türkiye korkunç bir olaya daha sahne oldu. Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emine Karakaş (16),138 gündür tedavisinin ardından yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR'DA KADIN CİNAYETİ! 16 yaşındaki genç kız kumalığı kabul etmeyince öldürüldü! - Haberler
Kumalığı kabul etmeyince öldürüldü!
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DHA

Olay, 4 Şubat'ta Bismil ilçesinde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre, saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı, saldırgan kaçtı. Saldırıya uğradığı 4 Şubat'tan bugüne yaşam mücadelesi veren Emine, dün gece yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GERİYE, 'NE OLUR ELİNİZDEN GELENİ YAPIN' GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Emine'den geriye saldırıya uğramasının ardından tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Emine, doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu sözleri yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine'nin görüntülere yansıyan ifadeleri şöyle:

"Ben Emine, 16 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Ağabeyim de benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen."

Emine, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, katil zanlısı Karakaş, halen yakalanamadı.

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