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Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın!

İstanbul Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 51 bin 420 lira para cezası kesildi

Kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! - Haberler
İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda çay içerek kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

İHA'nın haberine göre polis, iskambil kartlarına el koydu. 12 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 51 bin 420 yüz lira idari para cezası kesti.

Öte yandan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

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