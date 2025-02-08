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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Kumbaracı50’den 'Tek Kullanımlık Hikaye'

        Kumbaracı50’den 'Tek Kullanımlık Hikaye'

        Volkan Çıkıntoğlu'nun yazdığı, Kumbaracı50'nin 'Tek Kullanımlık Hikaye' oyunu 26 Şubat Çarşamba günü All Saints Moda Kilisesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:06
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        Kumbaracı50'den 'Tek Kullanımlık Hikaye'
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        Kumbaracı50’nin repertuarından Tek Kullanımlık Hikaye, matrak, dinamik ve sımsıcak bir oyun. İklim krizinden yola çıkan hikâye, Melih, Cevdet ve Orhan’ın kendi yaşamlarıyla iç içe geçerek dallanıp budaklanıyor. Üç oyuncuyla sahnelenen bu çok katmanlı oyun, izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor. Oyun başlar başlamaz seyirci kendini o çok bildiği mahallelerden birinin içinde buluyor. Melih, Cevdet ve Orhan kendi dertlerine Dünya gezegeninin de derdini eklediğinde ortaya çıkan kaos oyun boyunca devam ediyor. Volkan Çıkıntoğlu'nun yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği, İsmail Sağır, Murat Kapu ve Meriç Rakalar'ın oynadığı bu kara komedi oyun boyunca, seyirci de yüksek tempolu yolculuğa ortak oluyor.

        ”Tek Kullanımlık Hikaye” 26 Şubat Çarşamba günü 20.30’da All Saints Moda Kilisesi'nde seyirciyle buluşacak.

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        #Kumbaracı50
        #Tek Kullanımlık Hikaye
        #All Saints Moda Kilisesi
        #tiyatro
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