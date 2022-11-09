Kumbaranın içine çocuğu soktu! Çocukla hırsızlık!

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen kıyafetlerin bırakıldığı giysi kumbarasına motosikletli atık toplayıcıları geldi.
KUMBARADAN GİYSİ HIRSIZLIĞI
DHA'da yer alan habere göre iki kişi, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almak istedi.
VATANDAŞ UYARIDA BULUNDU
Çocuk giysi kumbarasında bir şey bulamadı. Bu sırada yaşananları gören çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı.
"SANA NE" DEYİP UZAKLAŞTILAR
Çocuğu giysi kumbarasından çıkararak motosiklete bindiren kişiler, "Sana ne" şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
"KUMBARADA DEMİR TESTERE VAR"
Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi. Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi.
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