Kumbaranın içine çocuğu soktu! Çocukla hırsızlık!

DHA'da yer alan habere göre iki kişi, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almak istedi.

Çocuk giysi kumbarasında bir şey bulamadı. Bu sırada yaşananları gören çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı.

"SANA NE" DEYİP UZAKLAŞTILAR

Çocuğu giysi kumbarasından çıkararak motosiklete bindiren kişiler, "Sana ne" şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"KUMBARADA DEMİR TESTERE VAR"

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi. Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi.