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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çocukla hırsızlık! "Pes" dedirten olay: Kumbaranın içine çocuğu soktu - Güncel haberler
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Kumbaranın içine çocuğu soktu! Çocukla hırsızlık!

İstanbul'da kullanılmayan ikinci el giysilerin bırakıldığı kumbaraya çocuğu sokarak hırsızlık girişiminde bulunan kişi, kendisini uyaran esnafa "Sana ne" diyerek tepki gösterdi. Çocuğun giysi kumbarasından çıkarılması ve şüphelinin tepkisi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika: Çocukla hırsızlık!
DHA

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen kıyafetlerin bırakıldığı giysi kumbarasına motosikletli atık toplayıcıları geldi.

KUMBARADAN GİYSİ HIRSIZLIĞI

DHA'da yer alan habere göre iki kişi, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almak istedi.

VATANDAŞ UYARIDA BULUNDU

Çocuk giysi kumbarasında bir şey bulamadı. Bu sırada yaşananları gören çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı.

"SANA NE" DEYİP UZAKLAŞTILAR

Çocuğu giysi kumbarasından çıkararak motosiklete bindiren kişiler, "Sana ne" şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"KUMBARADA DEMİR TESTERE VAR"

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi. Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi.

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