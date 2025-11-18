Habertürk
        Haberler Yaşam Kümeste tavuklarla birlikte yaşayan leylek, balıkla besleniyor

        Kümeste tavuklarla birlikte yaşayan leylek, balıkla besleniyor

        Hatay'da bir vatandaş evinin bahçesinde bulduğu leyleği, kümeste balıkla besleyerek koruma altına aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:46
        Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Poyraz, sabah saatlerinde evinin bahçesinde uçamaz halde olan leyleği fark etti.

        Poyraz ailesi yaralı olduğunu düşündükleri leyleği beslemeye başladı. Kümeste tavuklarla yaşamaya başlayan leyleği balıklarla besleyen Poyraz, canlıyı Milli Parklar ekiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

        Leyleğin kümeste tavuklarıyla birlikte yaşadığını dile getiren 52 yaşındaki Yusuf Poyraz, "Sabah 06.30 gibi kalktığımızda dışarıda bir leylek gördük. Önce panik olduk, bir şey olur mu diye düşündük. Yem ve su verdik ama yemleri pek yemedi. Çocuklar solucan bulup verdiler. Balık yedirmeye başladım. Bir haftadır bizimle, tavuklarla arkadaş oldu, kümese girip çıkıyor. Mutluyuz ama sonuçta teslim etmemiz lazım. Milli parklara soracağız, alan olursa tabii ki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

