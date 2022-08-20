Sürpriz misafir orkinos mumyasının içine yumurtladı

Beylikdüzü’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen ve binlere çeşit balığın mumlayanmış halinin bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne bir kumru misafir oldu.

Müze kurucusu Kenan Balcı ise 2 yavrusu bulunan kuşu rahatsız etmemek için yuvayı bozmadı. Kumruların bulunduğu yere su ve karides balığı bıraktı.

Balcı, ziyaretçilerin de bu duruma yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek Kumru’nun karidesi yedikten sonra kursağında taşıyarak yavrularına yedirdiğini ifade etti.

EN SAKİN YERİ SEÇMİŞ

Balcı, kuşun en sakin yeri kendisine yuva yapmak için seçtiğini ifade ederek, “Balığın kafasına ve karınlarına yuva yapıyorlar genelde. Yavrularını beslemek isteyen kuş, genelde kapının açılmasını bekliyor. Kapı açıldıktan sonra topladığı yemleri getirerek yavrularını besliyor.

Birisini doyunca diğerini besliyor. Her defasında müze kapısının açılmasını bekliyor. Kuşlar Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde rahat ettiği için çok hoşumuza gitti. Yem ve su vererek daha güzel bir ortamda yavrularını büyütmesi için onlara yardımcı oluyoruz” dedi.