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        Haberler Gündem Güvenlik Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı | SON DAKİKA HABERLERİ

        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

        İzmir merkezli 5 ilde, 'Antiochia Künefe' isimli işletme zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33'ü, polis ekipleri tarafından yakalandı. 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:56
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        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 'Antiochia Künefe' isimli işletme zinciriyle ilgili çalışma yaptı.

        41 ŞÜPHELİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

        DHA'daki habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

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        33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

        PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

        7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

        Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

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