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        Haberler Gündem Güvenlik 3 ilde 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | SON DAKİKA HABERİ

        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!

        Samsun merkezli 3 ilde, FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:50
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        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
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        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

        FETÖ'YE FİNANSMAN DESTEĞİ

        Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır.
        Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır.

        AA ve İHA'daki habere göre Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik, "FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

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        23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

        DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

        Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 ajandaya el konuldu.

        390 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

        Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

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