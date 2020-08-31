Jennifer Yuh Nelson tarafından yönetilen film, DreamWorks Animation tarafından üretilmiş ve Paramount Pictures tarafından ise dağıtılmıştır. İşte Kung Fu Panda 2 filmi oyuncuları ve konusu...
KUNG FU PANDA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine baş rolde karşımıza çıkıyor. Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po, Kung Fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir? Tabii ki bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.
KUNG FU PANDA 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Jack Black - Po
- Michelle Yeoh - Falcı
- Danny McBride - Kurt Patron
- Gary Oldman - Lord Shen
- Dustin Hoffman - Şifu
- Angelina Jolie - Usta Kaplan
- David Cross - Usta Turna
- Seth Rogen - Usta Mantis
- Jackie Chan - Usta Maymun
- Lucy Liu - Usta Engerek
- James Hong - Bay Ping
- Dennis Haysbert - Usta Fırtına Öküz
- Jean-Claude Van Damme - Usta Timsah
- Victor Garber - Usta Gürleyer Gergedan
Türkiye seslendirme
- Okan Yalabık - Po
- Bedia Ener Öztep - Falcı
- Fatih Özacun - Kurt Patron
- Aydoğan Temel - Lord Shen
- Köksal Engür - Şifu
- Deniz Uğur - Usta Kaplan
- Altan Erkekli - Usta Turna
- Kadir Çermik - Usta Mantis
- Murat Aydın - Usta Maymun
- Deniz Çakır - Usta Engerek
- Ahmet Eres - Bay Ping
- Galip Erdal - Usta Fırtına Ökuz
- Melih Ceylan - Usta Timsah
- Ege Aydan - Usta Gürleyen Gergedan
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