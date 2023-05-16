Küntay Tarık Evren çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Resim
ABONE OL

Küntay Tarık Evren çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor

Doodle sanatçısı Küntay Tarık Evren, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 20 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte 'doodle art' tabloları tasarlayacak

Küntay Tarık Evren çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Doodle sanatçısı Küntay Tarık Evren, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 20 Mayıs'ta 'Doodlism' adını verdiği çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor.

19-20 Mayıs tarihlerinde Madame Tussauds'da gerçekleşecek etkinlik boyunca Küntay Tarık Evren, ziyaretçilere özel doodle art tabloları tasarlayacak. 14.00'te başlayacak etinlikte ilk 30 ziyaretçiye özel çizilmiş tablolar hediye edilecek.

DOODLE ART NEDİR?

Doodle, kelime anlamıyla 'karalama' demek. Günümüzde 'doodle sanatı' olarak adlandırılan spontane çizimlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Doodle sanatı, içsel dışavurumun özgürce aktarıldığı bir sanat akımı. Karalamaların bir araya gelerek oluşturduğu bütüne doodle sanatı deniyor. Karalamalar, rahatlamanızı sağlıyor ve yaratıcılığınızı serbest bırakmanıza yardımcı olurken stres hormonlarınızı da azaltıyor.

KÜNTAY TARIK EVREN HAKKINDA...

Türk ressam, sanat yönetmeni ve grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren, kendine has tarzıyla tanınan bir isim. Milano Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Grafik Tasarım ve Sanat Yönetmenliği eğitimi alan Evren, aynı zamanda Sosyal Medya ve Marka Yönetimi üzerine MBA yapmış.

Küntay Tarık Evren, eserlerinde yaratıcılığını sınırları zorlayarak ortaya koyuyor. Karakterlerin özgün özelliklerini vurgulayarak onlara yeni bir soluk getiriyor ve ziyaretçilere kendine has bir sanat deneyimi sunuyor. Evren, zihinsel dünyasını kağıt üzerinde serbestçe ifade ederken aynı zamanda izleyicilerin duygusal tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Sanat yolculuğunda doodle resimlere özel bir ilgi duyan Küntay Tarık Evren, karalamalarıyla o anki duygusal durumları aktarıyor ve hayal gücünü serbest bırakıyor. Sadece bir kağıt ve kalemle dilediği gibi dolaşan sanatçı, karmaşık düşünceleri basit ve etkileyici çizgilerle ifade ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

76. Cannes Film Festivali başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Cannes Film Festivali başlıyor
Jüri başkanı Reis Çelik oldu
KÜLTÜR-SANAT Jüri başkanı Reis Çelik oldu
Ödüllü Türk sanatçılar Volta New York'ta
KÜLTÜR-SANAT Ödüllü Türk sanatçılar Volta New York'ta
Salon İKSV'de müzik ziyafeti
KÜLTÜR-SANAT Salon İKSV'de müzik ziyafeti
27'nci Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buldu
Steve McCurry "Afgan Kızı" fotoğrafını anlattı
KÜLTÜR-SANAT O fotoğrafın hikâyesini anlattı
Unutulmaz şeytan çıkarma filmleri
KÜLTÜR-SANAT Unutulmaz şeytan çıkarma filmleri
Tarihin ilk komik operası La Serva Padrona, All Saints Moda Kilisesi’nde sahnelenecek
KÜLTÜR-SANAT Tarihin ilk komik operası Moda Kilisesi’nde!
69. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kazananı belli oldu
KÜLTÜR-SANAT 69. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kazananı belli oldu
'Çocukluktan bu yana komik olmak istedim'
KÜLTÜR-SANAT 'Çocukluktan bu yana komik olmak istedim'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.