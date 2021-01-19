Taktığı küpeler kabusu oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKÜPELER KABUSU OLDU! Kulaklarında keloid oluşan Yağmur tedavi olmazsa duyamayacak - Haberler
ABONE OL

Taktığı küpeler kabusu oldu! Kulaklarında keloid oluşan Yağmur tedavi olmazsa duyamayacak

Erzincan'da yaşayan 6 kişilik Yıldız ailesinin kızı Yağmur (17),henüz 7 yaşındayken taktığı küpelerin alerji yapması sebebiyle kulağında yaralar oluştu. Doktorların keloid teşhisi koydukları Yağmur, 10 yıldır tedavi görüyor

KÜPELER KABUSU OLDU! Kulaklarında keloid oluşan Yağmur tedavi olmazsa duyamayacak - Haberler
Taktığı küpeler kabusu oldu!
0:00 / 0:00
DHA

Erzincan Merkez'de yaşayan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yağmur'un, 7 yaşındayken kulağına taktığı küpelerin alerji yapması nedeniyle kulağında yaralar oluşmaya başladı. Yaraları iyileşmeyen Yağmur'u ailesi 10 yıldır hastane hastane dolaştırdı. Kulağındaki yaraların ağrısına dayanamadığını belirten Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım derslerime çalışamıyorum herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum. Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor çaresi bulunmaz ise kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

"HER GÜN KANLI YASTIĞINI YIKIYORUM"

Anne Perişan Yıldız, yaklaşık 10 yıldır kızının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara’ya götürdük, Erzurum'a götürdük Trabzon'a götürdük hiç bir yerde çaresini bulamadık. İstanbul'da tedavisi var dediler oraya da götürmeye gücümüz yok. Devlet büyüklerimden kızımın tedavisine yardım eli uzatmalarını istiyorum" diye konuştu.

"MADDİ İMKÂNSIZLIK BENİ ÇARESİZ BIRAKIYOR"

İnşaatlarda çalışarak evini geçindirmeye çalıştığını ifade eden baba Halis Yıldız, şunları söyledi:
"Evim kira, 4 çocuğum var. Kızımın hastalığı ile yaklaşık 10 yıldır mücadele ediyoruz, artık dayanacak gücüm yok. Kızım tedavi olsun başka bir şey istemiyorum. Tedavi ettiremez isem yakında kulakları kapanacak duymayacak. Devlet büyüklerim kızımın tedavisi için bir yardım eli uzatsın. Allahtan tek isteğim kızımın sağlığına kavuşması."

KELOİD NEDİR?

Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fibröz dokuya “Keloid adı verilir. Keloid pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşumdur.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filyasyon ekiplerinin koronavirüsle mücadelesi sürüyor
SAĞLIKFilyasyon ekiplerinin koronavirüsle mücadelesi ...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yayımladı! Sağlıkçılara getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı
SAĞLIKSağlıkçılara getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı
Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri
SAĞLIKGeçirgen bağırsak sendromu nedir?
Son dakika haberi! Covid-19 aşılamasında ikinci aşama başladı
SAĞLIKCovid-19 aşılamasında ikinci aşama başladı
SON DAKİKA: DSÖ Türkiye Ofisi'nden açıklama! Ölümlerin korona aşısıyla bağlantısı var mı? - Haberler
SAĞLIKDSÖ Türkiye Ofisinden açıklama!
KORONADAN KURTULUŞ! Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Toplum ne zaman ...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri nelerdir?
YENİLİYOR! Son dakika: Korokutan korona çalışması! 5 ay sonra...
SAĞLIKKorkutan araştırma! Covid-19'u atlatanların üçte biri. ...
Huzurevleri ve bakımevlerinde Covid-19 aşı uygulaması başlıyor
SAĞLIKHuzurevleri ve bakımevlerinde aşılama başlıyor
19 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu