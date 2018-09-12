KuPS Kuopio - Lahti maçı ne zaman?

KuPS Kuopio ve Lahti, 13 Eylül 2018 Perşembe günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi KuPS Kuopio 41 puanla 3. sırada, Lahti 36 puanla 7. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lahti son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 516 kodlu maçı oynayanlar; KuPS Kuopio galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Lahti galibiyet oranı 4.30. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

KuPS Kuopio son hafta oynanan SJK Seinajoki maçında 1-2 kazandı.

Lahti ise VPS maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan KuPS Kuopio, 24 gol attı ve 18 gol yedi.

Lahti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lahti, 8 gol atarken 11 gol yedi.

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