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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 13 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankalardaki kur korumalı TL mevduat ve katılma (KKM) hesapları geçen hafta 848 milyar 870 milyon liraya ulaştı. KKM'lerdeki toplam para bir önceki haftaya göre 29 milyar 850 milyon lira yükseldi.

Nisan sonunda ise KKM'ler 810 milyar 322 milyon TL seviyesindeydi. Yani mayısın ilk 2 haftasında KKM hesaplarında 38 milyar 548 milyon liralık artış yaşandı.

KKM hesaplarının 2022'deki seyri Tarih KKM (milyon TL) 13.05.2022 848.870 6.05.2022 819.020 29.04.2022 810.322 22.04.2022 782.032 15.04.2022 756.627 8.04.2022 728.665 1.04.2022 695.691 25.03.2022 610.427 18.03.2022 581.166 11.03.2022 562.116 4.03.2022 539.157 25.02.2022 520.139 18.02.2022 469.230

16.2 MİLYAR TL FARK ÖDENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü pazartesi günü ilk ödemeleri 23 Mart'ta yapılan Kur Korumalı Mevduatlara (KKM) mart ve nisan ayında ne kadar kur farkı ödendiğini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre 'mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı Korunmasına ilişkin giderler' mart ayında 11 milyar 700 milyon 437 bin TL oldu. Nisanda ise bu rakam 4 milyar 555 milyon 299 bin lira olarak açıklandı.

Böylece 2 ayda KKM hesaplarına 16 milyar 255 milyon 736 bin liralık fark ödemesi yapılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak 20 Aralık'ta duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı.

TOPLAM MEVDUATLARDA ARTIŞ

Bu arada bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Mayıs ile biten haftada 166 milyar 941 milyon 371 bin lira artarak 6 trilyon 527 milyar 164 milyon 479 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2.50 artışla 2 trilyon 701 milyar 442 milyon 335 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2.83 yükselişle 3 trilyon 567 milyar 819 milyon 70 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 601 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 275 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Mayıs itibarıyla 1 milyar 151 milyon dolarlık artış görüldü.