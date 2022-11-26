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‘Kurak Günler’e bir ödül de Avrupa'dan

Emin Alper’in 9 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan son filmi ‘Kurak Günler’, Avrupa'nın Oscarları olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Kurgu ödülünü kazandı. Filmin kurgucuları Özcan Vardar ve Eytan İpeker, 10 Aralık’ta İzlanda’da düzenlenecek Avrupa Film Akademisi ödül töreninde sahneye çıkacak!

‘Kurak Günler’e bir ödül de Avrupa'dan

Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler’, vizyonda sinemaseverlerle buluşmak için gün sayarken, Avrupa Film Akademisi’den gurur verici bir haber geldi. Film, Avrupa Film Akademisi (EFA) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın Oscarları olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Kurgu ödülünü kazandı. ‘Kurak Günler’ 2000 yılında EFA’dan Fipresci ödülü alan ‘Mayıs Sıkıntısı’ndan bugüne, Avrupa Film Ödülleri’nden Türkiye’ye ödül getirme başarısı gösteren ilk film oldu. Filmin kurgucuları Özcan Vardar ve Eytan İpeker, 10 Aralık’ta İzlanda’da düzenlenecek, Avrupa sinemasının önde gelen isimlerinin katılacağı Avrupa Film Akademisi ödül töreninde sahneye çıkıp ödüllerini alacak.

Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde gerçekleşen, Türkiye prömiyeri ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ‘Kurak Günler’ Antalya’dan En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik başta olmak üzere toplam 9 ödülle dönmüş, 33. Ankara Film Festivali’nden de En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu ödüllerini almıştı.

Ay Yapım ve Liman Film’in yapımcısı olduğu ‘Kurak Günler’in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.
Emin Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ‘Kurak Günler’, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim ve avukat oğlu Şahin, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. ‘Kurak Günler’, 9 Aralık’ta Bir Film dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

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