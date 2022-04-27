Kuranı Kerim ne zaman ve kaç senede indirildi? Kuran nasıl indi?

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ne zaman ve nasıl indiği araştırılıyor. Allah tarafından dört büyük melekten biri olan Cebrail aracılığıyla İslam peygamberi Hz. Muhammed'e vahiyler hâlinde indirilmiştir. Peki, Kur'an-ı Kerim ne zaman indi? Kuran kaç yılda indirilmiştir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

KUR'AN-I KERİM NE ZAMAN VE NASIL İNDİRİLMİŞTİR?

Kuran'ı Kerim Hz. Muhammed'e 610 yılında, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nde Mekke yakınlarında Nur Dağı üzerindeki Hira Mağarası'nda inzivada iken indirilmeye başlamıştır.

Hz. Peygamber, ramazanın Allah’ın isimlerinden biri olduğunu ifade buyurmuştur (Buhârî, İman, 28). Bu durumda “şehru ramazan” ifadesi “şehrullah” yani “Allah’ın ayı” manasına gelir. Böylece “Allah’ın kitabı” ifadesi ile “Allah’ın ayı” bir araya gelmektedir. Demek ki ramazan ayı, Allah’ın kitabının indiği aydır.

“Muhakkak biz Kuran’ı Kadir Gecesi indirdik” (Kadir, 1); “Kesinlikle biz Kuran’ı, mübarek bir gecede indirdik” (Duhan, 3) ayetlerini, Bakara 185. ayetle bir araya getirirsek, “Kuran ramazan ayında indirildi” ifadesiyle de aynı şeyin beyan edildiği anlaşılmış olur. Böylece, ramazan ayı, Kadir Gecesi ve Kuran bir araya gelmiş, birbirine şeref vermişlerdir.

KUR'AN-I KERİM KAÇ YILDA İNDİRİLMİŞTİR?

Kuran'ı Kerim 23 yılda indirilmiştir. Bunun ilk 13 yıllık süresi Mekke'de, diğer kısmı Medine'de geçmiştir. Hz. Muhammed'e vahyin geliş yoğunluğu zaman ve mekána göre hep değişik olmuştur.

İnananlar arasında ilk vahiyin Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. İnsanı bir pıhtıdan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki O, kalem ile insana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak: 1-5) ayetleri olduğuna inanılır.