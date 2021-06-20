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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi son günlerde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" soruları merakla araştırılıyor. İşte son durum...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı öncesi emekliler bu soruların cevabını araştırmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI 2021 İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK, YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

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