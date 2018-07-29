Kurban Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kala kendi bütçelerine en uygun kurbanı seçme arayışına giren vatandaşlar pazarları dolaşmaya ve araştırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra uzmanlar hastalıklı kurbanlıklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanların bir uyarısıda kurbanlıkların özürlü olmaması yani yürüyecek takatte, sağlıklı olması gerektiğini. Kurban kesilirken de kurbanların nezaketle, güzel bir şekilde kurban kesme yerine götürülüp hijyene uygun olarak kesilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili çalışanlara 9 gün mü? Toplam resmi tatil süresi ne kadar?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 21 Ağustos Salı günü. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 24 Ağustos Cuma günü ile son bulacak.

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.





18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9



KIZILAY, KURBAN BAYRAMI'NDA 3 MİLYON 800 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması Kızılay, Kurban Bayramında 3 milyon 800 bin insana ulaşacak- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:"Bu sene kurban hisse fiyatımız yurt içinde 750, yurt dışında ise 590 Türk lirası olacak. Operasyon neticesinde 3 bin 800 ton kurban payı elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu da birer kiloluk hesapla 3 milyon 800 bin insana ulaştırmayı hedefliyoruz".



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl kurban hisse fiyatlarının yurt içinde 750, yurt dışında ise 590 lira olacağını belirterek, "Operasyon neticesinde 3 bin 800 ton kurban payı elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu da birer kiloluk hesapla 3 milyon 800 bin insana ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kınık, Taksim'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinde ve dışında gerçekleştirecekleri organizasyon hakkında bilgi verdi.Konuşmasına "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutlayarak başlayan Kınık, kurbanın yakınlaşmayı ifade ettiğini, ulusal ve uluslararası organizasyonların, kurban ibadetlerini yerine getirirken birtakım zorluklarla karşılaşan insanlara destek anlamına geldiğini söyledi.Vekaletle kurban kesen kuruluşların, organizasyonları aracılığıyla çok uzak sofraları şenlendirdiğini kaydeden Kınık, "Bugün ülkemizde uluslararası alanda çalışan çok sayıda yardım kuruluşu var. İyiliğin amiral gemisi olan Kızılay gibi bu alanda çalışan çok sayıda kuruluşla beraber Kurban bayramı arifesinde tatlı bir seferberlik başlıyor. Dünyanın çok farklı bölgelerine ve çok uzak kıtalarına, çok farklı insan topluluklarına Anadolu'nun bereketini hep beraber taşıyoruz." diye konuştu.

"Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdikleri modeli sürdürmeyi planladıklarının altını çizen Kınık, şöyle devam etti:"O model, kurban paylarının bir konserve haline getirerek ömürlerinin uzatılmasıdır. Kurban bayramı süresince ülkemizde yaklaşık 4 milyon hayvan kurban ediliyor. Bir milyon büyükbaş, 3 milyon küçükbaş gibi. Ciddi bir et stoğu bu ibadetle beraber oluşuyor. Biz, bu kurban dönemlerinde bollaşan etleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu sene de kurban konservelerimizi aynı şekilde hijyenik tesislerimizde oluşturacağız ve Kurban Bayramından sonra ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtmaya devam edeceğiz."

"40 ülkede kurban keseceğiz"Kınık, bu yılki hedeflerini artırdıklarını dile getirerek, "Bu sene yaklaşık 3 milyon 800 bin insana, kurban ibadetini gerçekleştirmiş olan insanlarımızın kurban paylarını ulaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede yurt içinde 85 bin hisse kurban, yurt dışında da aynı sayıda olmak üzere 170 bin hisse kurban kesimini planladık. Arkadaşlarımız yaklaşık 40 ülkede, kurban organizasyonu yapmak için anlaşmalar gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.Kurban organizasyonlarının gerçekleştirileceği ülkelerin isimlerini açıklayan Kınık, Kızılay ekiplerinin tüm çalışmalarını tamamladıklarını ve hayırseverlerin katkılarını beklediklerini vurguladı.Kınık, kurban seçimi ve kesiminde dini, sıhhi şartlara özen gösterildiğini, ibadetin yerine getirilmesinin ardından bağış sahiplerine gerekli bilgilendirmelerin zamanında yapıldığını kaydetti.

"3 milyon 800 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz""Kurban hisselerini Kızılay'a verenlere kredi kartına 4 taksit imkanı bulunmakta" diyen Kınık, şöyle devam etti:"Bu sene arkadaşlarımızla mümkün olan en düşük maliyetle kurban organizasyonu tamamlama konusunda çok çalıştık. Bu sene kurban hisse fiyatımız yurt içinde 750, yurt dışında ise 590 Türk lirası olacak. Yurt içinde keseceğimiz hayvanların karkas ağırlıkları yaklaşık 220-230 kilo olacak. Yurt dışındakilerin ise yaklaşık 150-175 kilo ağırlığında olacağını tahmin ediyoruz. Bütün bu operasyon neticesinde 3 bin 800 ton kurban payı elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu da birer kiloluk hesapla 3 milyon 800 bin insana ulaştırmayı hedefliyoruz."Artık gelenekselleşmiş olan Kızılay'ın vekaletle kurban kesme organizasyonuna devlet büyüklerinin de bağışlarıyla teveccüh gösterdiğini hatırlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt dışında en büyük bağışların gurbetçilerin yoğunlukta yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden geldiğini sözlerine ekledi.

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