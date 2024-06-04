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        Haberler Bilgi Gündem Bayram tatili kaç gün, 9 güne çıktı mı, uzatıldı mı, hafta sonu birleşti mi? Gözler Kabine’de! 2024 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 gün olacak mı, hafta sonu birleşti mi? Gözler Kabine'de! Kurban Bayramı tatili ne zaman?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatili tarihleri gündemi meşgul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan bugünkü Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı belli olacak. Ramazan Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarılması dolasıyla bu bayram da aynı uygulama olacak mı merak konusu. Peki Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 gün olacak mı, hafta sonu birleşti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:31
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        Bayram tatil rotaları belirlenirken gözler Kurban Bayramı tatil süresine çevrildi. Okulların 14 Haziran’da kapanması, Kurban Bayramı’nın 16 Haziran’a denk gelmesiyle bayram tatili planları yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’da tatil 9 güne uzatılmıştı. Gözler şimdi Kurban Bayramı için alınacak karara çevrildi. Peki Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 gün olacak mı, hafta sonu birleşti mi, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

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        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak şu an için 4.5 gün. Hükümet tarafından yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili 4.5 gün olarak idrak edilecek. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arife Günü olarak idrak edilecek ve bu gün yarım gün olacak. 16 Haziran 2024 Pazar, 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 19 Haziran 2024 Çarşamba günleri ise Kurban Bayramı tatilleri olacak.

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK MI, UZATILDI MI?

        19 Haziran tarihinde yaşanacak bayramın son günü ardından hafta sonuna 2 gün kalıyor. Eğer hafta sonuda birleşirse tatil süresi uzayacak. Henüz net bir açıklama yok.

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        İDARİ İZİN NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

        Geçtiğimiz Ramazan Bayramı idari izin kapsamında 9 güne uzatılmıştı. İdari izin özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

        İdari izin veya bilinen diğer ifadeyle idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabiliyor.

        2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet takvimine göre tarihler:

        Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar

        Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı

        Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba

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