2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 29 gün sürecek olan ramazan ayının ardından 9 günlük bayram tatili gerçekleşecek. Daha sonra da Kurban Bayramı tatili için planlar yapılacak. Peki, kurban bayramı ne zaman? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos Pazar günü başlanacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili gibi Kurban Bayramı tatili de 9 gün olacak mı? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.