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        Kurban keserken tekbir getirilir mi? Kurban tekbiri nasıl getirilir?

        Kurban Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. Bayram nedeniyle, kurban vazifesini yerine getirmek isteyenler, Kurban Bayramı ibadetlerini gündemine aldı. Kurban keserken bazı koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki, "Kurban keserken tekbir getirilir mi? Kurban tekbiri nasıl getirilir?" İşte kurban keserken dikkat edilmesi gereken şartlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 22:10 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:10
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        Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken, kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar gündemi meşgul etmeye başladı. Kurban keserken birtakım kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kurban öncesi ve sonrasında yapılacak olan tüm işlemler, açık bir şekilde belirtilmiştir. Peki, "Kurban keserken tekbir getirilir mi, farz mı? Kurban tekbiri nasıl getirilir?" İşte detaylar...

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        KURBAN KESERKEN TEKBİR GETİRİLİR Mİ?

        Kurban kesimi sırasında tekbir ve tehlil getirilmesi gerekmektedir.

        Diyanet’te yer alan bilgilere göre kurban keserken söylenmesi gerekenler şöyle:

        Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

        İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

        Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

        “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

        “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

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        KURBAN KESERKEN TEKBİR NASIL GETİRİLİR?

        Kurbanlık hayvan kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:

        "Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve ma ene mine’l-müşrikîn" duası okunur.

        Ve "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd" diye 3 kere tekbir getirilir.

        Tekbir bitince:

        "Bismillahi Allahü ekber" diyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser. Kurban kesilince, kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra "Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh" diye dua eder.

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        TEKBİR GETİRMEK NE DEMEK?

        Müslümanlıkta tekbir getirmek oldukça önemlidir ve her Müslüman tarafından Tekbir getirmenin ne olduğu bilinmelidir. Tekbir getirmek, Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini anmak olarak tanımlanır. Tekbir getirmek, kişilerin söz ile 'Allahuekber' demesidir. İslamiyet’te yapılacak pek çok farklı ibadette Tekbir getirerek ibadete başlanmaktadır.

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        TEHLİL GETİRMEK NE DEMEK?

        Tehlil getirmek, dinde sıkça yer bulan kavramlardan bir tanesidir. Tehlil getirmek, kişilerin 'la ilahe illallah' sözünü söylemesini ifade etmektedir. Bu nedenle Kurban kesmeden önce tekbir getirilmesinin ardından tehlil getirilmesi de gerekir.

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        Tekbir ve tehlil getirildikten sonra ise kişiler Bismillahi Allahu Ekber diyerek kurban kesim işine başlayabilir. Kurban kesecek kişilerin belirtildiği şekilde hazırlık yapması önemlidir. Herhangi bir sorun yaşanmadan dini kurallara uygun bir şekilde kurban kesimi yapılabilir. Kurban kesimi sırasında tekbir ve tehlil getirmek unutulmamalıdır. Aynı zamanda kurban kesimi başka birisi tarafından yapılıyorsa Kurban kestiren kişinin ibadetine devam ederek dualar okuması uygundur.

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        Kurban öncesi ve sonrasında yapılacak olan tüm işlemler, açık bir şekilde bellidir. Bu nedenle hem kurban kesen hem de kurban kestiren kişilerin belirtilen sınırlar dahilinde ibadetini yerine getirmesi uygun olacaktır. Kurbanlık kesme, Allah'a yakınlık gösterme, ibadetin ve sevginin bir sembol ifadesi olduğu gibi Kurban Bayramı, yardımlaşmanın birlik ve beraberliğin olduğu bir bayramdır. Kurban kesen kişiler, dinen uygun görüldüğü şekilde kesim yapılan kurbanlığın etlerini paylara ayırmalıdır. Böylece bir miktar kendine ayrılacak olan etlerin büyük bir kısmı ihtiyaç sahibi fakir fukara insanlara dağıtılmalıdır. Bu sayede kurban kesimi ve kurbanlık yükümlülüğü, en uygun şekilde yerine getirilmiş olacaktır.

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