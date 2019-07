Kurbanlık fiyatları küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için merak ediliyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, en önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti için hazırlıklar yapılıyor. Tüm İslam dünyası 11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılayacak. İşte 2019 kurbanlık fiyatları...

BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLARIN KİLOGRAM FİYATI 26 LİRADAN BAŞLAYACAK

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini kaydederek, canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye'nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'NUN HER YERİNDEN YERLİ HAYVAN GETİRİLECEK"

Yücesan, İstanbul'da satılacak büyükbaş hayvanların Anadolu'dan ve Trakya'dan getirileceğini belirterek, özellikle yerli hayvanların pazarlarda satışa çıkarılacağını söyledi.

Anadolu'nun hemen hemen her yerinden canlı hayvan geleceğini dile getiren Yücesan, bu konuda özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Yozgat ve Adapazarı gibi illerin başı çekeceğini anlattı.

Perakendecilerin ithal et sattığında daha fazla kazandığını dile getiren Yücesan, "Ancak ben buna rağmen ithal istemem. Özellikle et ve gıdada yerlilik, millilik çok önemlidir. Bana kalsa bedava da olsa ithal et satmam. Çünkü her zaman kendi besicimin, kendi çiftçimin, kendi üreticimin kazanmasını isterim." dedi.

Yücesan, son dönemde Türkiye'de kırmızı ette perakende satışların azaldığına dikkati çekerek, ekonomik olumsuzluğun yanı sıra geçen yıldan bu yana kırmızı etle ilgili olumsuz söylentilerin de bu düşüşte etkili olduğunu söyledi.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN KİLOGRAM FİYATI ORTALAMA 23 LİRA

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirterek, "Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğunu anımsatan Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi.

Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş hayvan kesildiğini, bu sene de vatandaşların kurbanlık için koyun ve keçiyi tercih etmelerini beklediklerini ifade etti.

"KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SIKINTISI YOK"

Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, "Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Her yıl yaklaşık 2,5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar." diye konuştu.

Kurbanlık maliyetlerine ve fiyatlarına da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir."

Kurbanlık satışı yapanlardan birçoğunun evlerini bırakarak başka şehirlere gittiklerine dikkati çeken Çelik, bu kişilerin sosyal ihtiyaçları için belediyelerin yardım etmesi, kurban satış yerlerinin de şartlara uygun olması gerektiğini sözlerine ekledi.