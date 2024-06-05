Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024 bu seneki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları
Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kala kurbanlık fiyatları listesi gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran'da başlayacak ve dört gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde hayvanlar, kurban pazarlarında görücüye çıkmasıyla kurbanlık fiyatları da belli oldu. Bu kapsamda ibadetini yerine getirecekler için kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...
Kurbanlık fiyatları, 2024 Kurban Bayramı öncesi araştırılıyor. Kurban pazarlarında hazırlıklar sürerken satışlar da başladı. Henüz kurbanını almayan vatandaşlar ise "Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...
2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul'da büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.
"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN DAHA AZ GETİRDİK"
12 ay İstanbul Sultangazi’de adak ve kurbanlık satışı yapan Haluk Doğan ise, "Kurbanlıkların tamamı geldi. Hayvan pazarları daha kurulmadı. Onlara belediye müsaade ettiği zaman son 15 gün kala geliyor belediyenin çadırlarına ama biz özel işletmeler olarak hepsini getirdik. Kurbanlıkları Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Muş, Ağrı, Kars, Erzurum bu bölgelerden seçiyoruz. Kurbana uygun olan hayvanları tek tek seçip kurban olacak hayvanları ayırıp tek tek sağlık raporları olan hayvanları TIR'lara yüklüyoruz. Sağlık raporu, aşıları tam mı bunlara bakıyoruz. Bunlar tamsa, sıkıntısız hayvanları alıp getiriyoruz.
Bu yıl 350 tane getirdik. Daha önceki yıllarda 400-450 getiriyorduk. Bu yıl biraz daha fiyatlar yüksek olduğu için talep biraz daha az gördük, biraz az getirdik. Satışlar başladı, üçte birini sattık hayvanların. Şu anda satışlar devam ediyor. Büyükbaş fiyatları 80 bin ile 180 bin lira arası değişiyor. Artı hisseler var, hisseler 20 binle 35 bin arası değişiyor. Küçükbaşlarda 8 binden 18 bine kadar var" dedi.
ADANA'DA KURBANLIK KOYUN VE KEÇİ FİYATI AÇIKLANDI
Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş kurbanlıkların belirlenmesi için toplantı yapıldı. Toplantının ardından koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı. Büyükbaş fiyatları ve kesim ücretlerinin ise ilerleyen günlerde Adana Kasaplar Odası tarafından açıklanacağı öğrenildi.