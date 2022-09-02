Kurdeşen dökmek neden olur? 0:00 / 0:00

Kurdeşen Dökmek Neden Olur?

Kurdeşen hem vücut içerisinden hem de vücut dışarısından gelen etkenlerden etkilenebilmektedir. Çeşitli uyaranlar bu durumu tetiklemektedir. Bu uyaranların bir kısmı ise alerjik mekanizmalar tetiklemektedir. Bir kısmını ise fiziksel faktörler etkileyebilmektedir. Vücutta çeşitli nedenlerden dolayı bağışık sistemini koruması gereken hücreler salınmaktadır. Bu hücreler haberci olarak da adlandırılmaktadır. Ciltte bulunan bu hücreler ise damarlarda genişlemeye yol açmaktadır. Damarlar ise kan sıvısı için geçirgen hale getirilmektedir. Burada kan plazması dışarı çıkmakta ve deriye yayılmaktadır. Bölgesel olarak da birikebilmektedir. Böyle bir durumda da kurdeşen oluşmaktadır.

Kurdeşen Nasıl Geçer?

Kurdeşen dökmenin nasıl geçtiği oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Öncelikle kişinin muayene edilmesi ve bir ilaç tedavisine başlaması gerekmektedir. Uzman bir hekim tarafından yapılan muayene ile doğru ilaçlar verilmektedir. İlaçların doğru ve düzenli kullanımı ile birlikte bir sürre sonra iyileşme oluşabilmektedir. Bu süre hastadan hastaya değişim göstermektedir ancak ortalama 2 ile 4 hafta arasında iyileşme gerçekleşmektedir.

Kurdeşene Ne İyi Gelir?

Kurdeşenin iyileşmesine yardımcı olan bazı yiyecekler bulunmaktadır. Bu yiyeceklerin düzenli ve doğru bir şekilde tüketilmesi ile kurdeşen hafifleyebilmektedir. Yardımcı etken gösteren bu yiyecekler arasında ilk olarak zencefil yer almaktadır. Bunun yanında zerdeçal ve maydanozun da oldukça faydalı olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Ayrıca incir, yoğurt, greyfurt ve elma sirkesi de yine oldukça faydalı ve etkili besinler arasında yer almaktadır. Peki, kurdeşene hangi bölüm bakar?

Kurdeşene Hangi Bölüm Bakar?

Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Çıktığı bölgelerde kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi durumlara yol açabilmektedir. Böyle bir durumda oldukça rahatsız edici anlar yaşanmasını sağlayabilmektedir. Peki, bunun için ne yapılması gerekmektedir? Kurdeşen sorununu yaşayan kişilerin ilk olarak uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Muayene içinse dermatoloji bölümüne gitmeleri gerekmektedir. Böylelikle doğru bir ilaç tedavisi ile iyileşme sağlanabilmektedir. Bunun yanında belli başlı bazı yiyeceklerin tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle zencefil ve zerdeçal oldukça faydalı besinler arasında yer almaktadır. Hem ilaç tedavisi hem de evde iyi gelen besinlerin tüketilmesi ile kurdeşen daha kısa bir sürede iyileşme gösterebilmektedir.

Peki, kurdeşen evde doğal tedavi yöntemleri nelerdir? İlk olarak soğuk kompresin iyi gelebildiği bilinmektedir. Bunun yanında maydanoz ve karbonatta evde iyi gelen ürünler arasında yer almaktadır. Ayrıca zencefil, greyfurt, yulaf ezmesi banyosu, soğan, elma sirkesi ve incir yine iyi gelen seçenekler arasında yer almaktadır. Aleo vera ve domuz otu kullanımı da önerilmektedir. Bunlardan size uygun olanı seçerek uygulayabilir ve kurdeşenin iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz. Ancak tüm bunların doktor gözetimi altında yapılması gerekmektedir. Doktorun vereceği ilaçların yanında bunlarında uygulanıp uygulanamayacağının mutlaka öğrenilmesi ve buna uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Böylelikle kişinin iyileşme sürecinde yavaşlama yaşanmamakta ve hızla sağlığına kavuşmaktadır.