Kulak Tıkanıklığı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kulak Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Kulak tıkanıklığı neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Kulak Tıkanıklığı Neden Olur?

Kulakta tıkanıklık oluşması oldukça yaygın görülen bir durumdur ve en yaygın sebebi yükseklik değişimidir. Orta kulaktaki basınç değişimine bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle kulağın kulak çubuğu ile temizlenmesi bu tıkanıklığa davetiye çıkaran bir durumdur. Ancak farklı nedenlerden dolayı oluşabildiği de gözlemlenmektedir. Kulak tıkanıklığına yol açan nedenlerden bazıları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Buşon

Yabancı cisim

Ani işitme kaybı

Östaki fonksiyon bozuklukları

Östaki tüpü fonksiyon bozukluğu

Dış kulak yolu enfeksiyonu

Orta kulak yolu enfeksiyonu

Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Genelde basınç nedeniyle oluşan kulak tıkanıklığının altında bazı durumlarda ciddi sorunlar da yatabilmektedir. Bu nedenle mutlaka kontrol ettirilmesi gereken durumlar arasında yer almaktadır. Bazı kişilerde ise tıkanıklığa baş dönmesi, denge kaybı ya da akıntı eşlik edebilmektedir. Ancak tıkanıklığı azaltmak için kulak çubuğu ile kesinlikle kulak temizlenmemelidir. Çünkü bu durum kulakta bulunan kirin daha da içeri gitmesine neden olmaktadır. Bazı ilaç tedavileri ile giderilebilen bir durumdur. Neden kaynaklandığına bağlı olarak da hangi ilaçların kullanılacağı değişim göstermektedir. Kulak tıkanıklığı belirtileri geçmediği takdirde mutlaka uzman bir hekime gösterilmesi önerilmektedir.

Kulak Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Kulak tıkanıklığına iyi gelen yöntemlerden biri sıcak kompres uygulamasıdır. Tıkanıklık olan kulağa sıcak su konulması östaki borusunun rahatlamasını sağlamaktadır. Bunun yanında esnemenin de tıkanıklığa iyi geldiği bilinmektedir. Eğer sinüs problemleri tıkanıklığa neden oluyorsa gargara yapmak rahatlama sağlayabilmektedir. Çene oynatma hareketlerinin de uygulanması önerilenler arasında yer almaktadır.

Kulak Tıkanıklığı Belirtileri

Kulak tıkanıklığını belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Burun ya da geniz akıntısı

Kulak ağrısı

Çınlama oluşması ve doluluk hissi

Dengesizlik hissi

Çene hareketleri ile beraber kulakta hassasiyet

Seslerin boğuk duyulması

İltihaplı kulak akıntısı

Kulakta kızarıklık ya da şişlik

Kulak Tıkanıklığı Kaç Günde Geçer?

Tıkanıklık, kulak kiri, soğuk algınlığı, sinüzit gibi durumlardan kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Buna eşlik eden bir burun tıkanıklığı da oluşabilmektedir. Böyle bir tıkanıklık varsa bu durum ortalama iki hafta sürebilmektedir. Sebebe bağlı olarak geçme süresi değişmektedir. Bazı kişilerde birkaç gün sürüp kaybolabilirken bazılarında birkaç hafta devam etmektedir. Eğer uzun sürüyor ve bir türlü geçmiyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir.

Evde Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

İlk bilinen yöntemlerden biri zeytinyağının ısıtılması ve kulak çubuğu yardımı ile kulağın içerisine sürülmesidir. Bunun yanında sarımsaklı zeytinyağı yöntemi de bulunmaktadır. Sarımsak ve zeytinyağının birlikte mikrodalgada ısıtılması ve birbirine karıştırılması sonucunda kulağa sürülmesi ile işlem bitirilmektedir.

En çok bilinen yöntemlerden bir diğeri ise elma sirkesidir. Elma sirkesi bir damla kulak çubuğuna dökülmekte ve ardından kulak temizlenmektedir. Bu durum hafif bir şekilde yapılmalıdır. Çay ağacı yağının bir bardak su içerisinde kaynatılması ve buharının kulağa tutulması da uygulanan yöntemler arasında yer almaktadır.