Küre Dağları Milli Parkı'nda 80 kökten oluşan endemik bitki türü keşfedildi

Ulus Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. Bilge Tunçkol'un 2020 yılında Küre Dağları Milli Parkı'nın Horma Kanyonu bölgesinde sürdürdüğü floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği bitki türü 5 yıl süren çalışmalar sonucu bilim literatürüne girdi.

Söz konusu bitki türü, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Doğa Koruma Açısından Küresel Düzeyde Öncelikli Ekolojik Bölgeler arasında kabul edilen ve tehlike altındaki Karadeniz Nemli Karstik Orman ekosistemlerinin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip alanlarından Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu'ya bağlı Horma Kanyonu bölgesinde keşfedildi.

Herbaryum (Kurutulmuş bitki örneklerinin belli sistemle düzenlenerek saklandığı yer) ve literatür çalışmaları sonucunda dünyada sadece Küre Dağları'nda yetiştiği tespit edilen ve BARÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında tanımlanan bitki, botanik alanında uluslararası bilimsel dergilerden biri olan 'Phytotaxa'da yayımlandı.

Kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasından sarı renkli, gösterişli çiçeklere, narin yapıya ve odunsu köklere sahip bitkiye, keşfedildiği bölgenin antik çağdaki adı olan Paflagonya'dan esinlenilerek "Paflagonya Belumotu" (Cynanchica paphlagonica) ismi verildi.

Bitkinin, bilinen tek popülasyonu yaklaşık 80 kökten oluşurken, sadece 2 hektarlık bir alanda yayılımı bulunuyor. Bu nedenle, eko turizm ve ormancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenme riski taşıyan tür, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre "Tehlikede" (EN) olarak sınıflandırıldı.

Özellikle kayalık habitatlarda yetişen bu tür, kaya bahçeleri veya yer örtücü süs bitkisi olarak kullanım potansiyeli de taşıyor. Türün korunması noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile tür eylem planı çalışmalarının kısa sürede başlatılması planlanıyor.

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Endemik türün keşfedilme süreci hakkında bilgi veren Tunçkol, bitkiyi ilk olarak 2020 yılında BAP destekli Küre Dağları Milli Parkı'nın Florası (Kastamonu Bölümü) projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında tespit ettiklerini söyledi.

Ardından Türk ve Yunan botanikçilerle bilimsel tanımlama çalışmalarına başladıklarını aktaran Tunçkol, şöyle devam etti:

"Küre Dağları Milli Parkı'nın Horma Kanyonu bölgesinde topladığımız bu bitkinin daha sonra laboratuvar ortamındaki detaylı çalışmalarla bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu keşfettik. Bu bitki rubiaceae (Kökboyasıgiller) familyasından. Bitkiyi, keşfedildiği bölgenin antik çağdaki Paflagonya'dan ismine atfen "Paflagonya Belumotu" (Cynanchica paphlagonica) olarak isimlendirdik ve bilim dünyasına katmış olduk. Bulunduğu coğrafi bölgenin karstik ana kayaç yapısının nadir bulunan bu bölgenin özelliklerine göre bitkimiz bölgede oldukça az sayıda ve yaklaşık 80 kadar bir kök ile temsil ediliyor. Dolayısıyla bu az sayıdaki bitkiyi IUCN kriterlerine göre 'Tehlikede' (EN) olarak sınıflandırdık. Bundan sonraki süreçte bitki hem Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından hem üniversitemiz tarafından koruma altına alınacaktır."