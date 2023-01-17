Küresel ısınma tropikal bölge hastalıklarını artıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Küresel ısınma tropikal bölge hastalıklarını artıracak

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, iklim değişikliğinin giderek ağır sonuçlarının olacağını söyledi. Prof. Dr. Kalyoncu, "Küresel ısınmayla beraber tropikal bölgedeki enfeksiyon ve paraziter hastalıklar yavaş yavaş kuzeye doğru kayacak. Herhalde bizde görmediğimiz sıtma gibi, kala-azar gibi ya da leishmaniasis (şark çıbanı ve kala-azar) gibi Uzak Doğu'da görülen, oradan turistlerin getirdiği parazit hastalıkları daha sık görebileceğiz" dedi

Küresel ısınma tropikal bölge hastalıklarını artıracak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hacettepe Üniversitesi Alerji Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, özellikle üst solunum yollarında görülen enfeksiyonların birden fazla faktörden kaynaklandığını söyleyerek, "Bir sürü mikrop ve virüsten bahsedildiğini duyuyoruz. Hastanelerde artık karne gibi bir kağıt ile değişik isimlerle karşımıza geliyorlar. 2 yıl evde kapalı kaldık, maskelerimizi taktık ve birazcık korunduk. Maskelerimizi çıkarınca bir anda çocuk ve erişkinler enfeksiyonun kucağına düştük. Solunum yolu enfeksiyonlarının her türü var şu anda. Mikroplarla olanlar da var virüslerle olanlar da var" dedi.

"ENFEKSİYONLARIN ARTMASI İKLİMLE İLGİLİ"

Sıklıkla görülen enfeksiyon hastalıklarında en büyük problemin boğaz ağrısı, baş ağrısı ve epeyce uzun süren öksürük olduğunu belirten Prof. Dr. Kalyoncu, iklim değişikliğinin de solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olduğunu söyleyerek, "Dünyanın iklimi giderek ısınıyor. Çevrenizdeki hangi şehirde olursanız olun dağlarda kar var mı? Derelerimiz kurudu, kuyuların taban suyu bile azaldı. Barajlardaki su miktarı azaldı. Havalar da eskisi gibi soğuk olmadığı için bu enfeksiyonların bir miktar artması bununla alakalı. Tabii bu tek sebep değil. Yani; işin içinde hava kirliliği var. Yoğun miktarda ısınmak için kullandığımız bir sürü doğal fosil yakıtların hava kirliliğine neden olması, fabrikaların kirlilikleri bizleri etkiliyor. Hem havaların sıcak gitmesi hem de bu kirlilik, kapalı yerde daha çok ve daha kalabalık bir arada bulunmamız önemli etkenler. Dolayısı ile enfeksiyonları daha yoğun, daha sık, şiddetli yaşar hale geldik. Bunların hepsini beraber düşünmek lazım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda uzun saatler boyunca kalmamalıyız. Bunu birazcık yumuşak ifadelerle belirtmeye çalıştım. Çünkü yüzde yüz bundan kaçınmak mümkün değil. Olabildiğince çok kişi ile dar alanda bulunduğunuz zaman da maske takın. Sezon öncesinde grip aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

"HASTALIKLARIN PROFİLİ DEĞİŞECEK"

İklim şartlarının giderek değişmesinin giderek ağır sonuçlarının olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kalyoncu, "İklim değişikliği böyle gittiği sürece hastalıkların profili değişecek. Küresel ısınma ile beraber tropikal bölgede, yani ekvatoral bölgedeki enfeksiyon ve paraziter hastalıklar yavaş yavaş kuzeye doğru kayacak. Herhalde biz de görmediğimiz sıtma gibi, kala-azar gibi ya da leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığı gibi daha çok Uzak Doğu'da görülen, oradan turistlerin getirdiği parazit hastalıklarını daha sık görebileceğiz. Bu, yine sıcak bölgelerde pandemilere neden olan daha ender virüs hastalıklarının Türkiye'de görülmesine neden olabilir. Bunun için mutlak suretle ilgili bölümlerin, başta Sağlık Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı ile beraber oturup ileriye yönelik çeşitli senaryolar üzerinde önlemler düşünmesi lazım. Bizden yurt dışına gidecek olup da geri geleceklere 'oradan hastalık getirmesinler' diye bazı planların yapılması lazım" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Pfizer/BioNTech aşısı uyarısı!
SAĞLIK ABD'den Pfizer/BioNTech aşısı uyarısı!
Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!
SAĞLIK Psikoloji uzmanlarına göre aşık olduğunuza dair 9 ...
Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması için mevzuat bekleniyor
SAĞLIK Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması ...
Sağlıklı bağırsak hastalıkların önlenmesine katkı sağlıyor
SAĞLIK Sağlıklı bağırsak hastalıkların önlenmesine katkı ...
Delirten hastalık yüzünden 28 dişini çektirdi, Türkiye'de tedavi oldu
SAĞLIK 8 yıldır ağrı çekiyordu! O hastalık 28 dişinden etti!
Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi! Uyku sırasında bu durumu yaşayanlar ertelemeden doktora gitmeli!
SAĞLIK Uyku sırasında bu durumu yaşayanlar ertelemeden ...
Buerger hastalığına bağlı uzuv kayıplarını önleyecek çalışma tıp literatürüne girdi
SAĞLIK Buerger hastalığına bağlı uzuv kayıplarını önleyecek ...
Doğadan gelen şifa! Uzmanlar öneriyor: Doğal ağrı kesici, antioksidan ve enerji kaynağı! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Doğadan gelen şifa! Uzmanlar öneriyor: Doğal ağrı ...
Bu besinleri tüketirseniz doğal yolla D vitamini elde edebilirsiniz! İşte içinde D vitamini bulunan besinler
SAĞLIK İçinde D vitamini bulunan besinler
Tansiyonu dengeliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Antiseptik özelliği ile şifa olan doğa mucizesini günde 5 adet tüketmek yetiyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Tansiyonu dengeliyor, bağışıklık sistemini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.