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HaberlerEnerji

Küresel petrol arzı ekimde arttı

AA

Küresel petrol arzı, ekimde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil artışla yaklaşık 101 milyon varile yükseldi

Küresel petrol arzı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ekimde günlük 1,06 milyon varil artarak 29 milyon 910 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 480 bin varil olarak kayıtlara geçti. OPEC'in toplam petrol üretimi ekimde günlük 1,25 milyon varil artışla 35 milyon 390 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi, bu dönemde günlük 255 bin varil artarak 65 milyon 600 bin varile yükseldi.

Böylece, küresel petrol arzı ekimde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil artarak yaklaşık 101 milyon varile yükseldi.

- Küresel petrol talebi artacak

Raporda, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 200 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varil olacağı öngörülüyor. Bir önceki raporda gelecek yıl petrol talebinin 1 milyon 300 bin varil artacağı tahmin edilmişti.

Petrol talebinde 36 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor.

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