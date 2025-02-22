Küresel piyasalar ABD veri gündemine odaklandı

Dünya ekonomisi enflasyon ve resesyon baskılarını hissetmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının olası ekonomik etkilerine yönelik endişeler sürdü.

Özellikle tarifeler yoluyla ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla yaşanabilecek sorunlara dair kaygılar öne çıkarken, jeopolitik risklerin varlığını koruması da piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu.

Bununla birlikte, Trump'ın söz konusu adımlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırdı.

ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyonist baskıların canlanabileceğine yönelik endişeleri beslerken, ileriki dönemde Trump ve Fed arasında politika uyuşmazlıkları oluşabileceği yönündeki şüpheleri belirginleştirdi.

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Analistler, ABD'de yeni haftada açıklanacak ve Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin, bankanın gelecekteki politika adımlarına dair sinyaller vereceğini kaydederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler dahil olmak üzere karşılık verici adımların değerlendirilmesine yönelik bir karara imza attı.

Beyaz Saray'da Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yemin töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini kaydederek, "Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var." dedi.

Ayrıca geçen hafta, Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısına ilişkin yayımladığı toplantı tutanakları, yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Tutanaklar, politika faizinde ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

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Ekonomik görünüme ilişkin risk ve belirsizliklere değinilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede bulunduğu kanaatinde olduğu ancak birkaçının enflasyon hedefine dair risklerin daha fazla olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Tutanaklarda, yetkililerin özellikle ticaret ve göç politikasındaki muhtemel değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyeli ve beklenenden daha güçlü hane halkı harcamalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini dile getirdiği bildirildi. Analistler, Fed yetkililerinin değişen ekonomik ve ticaret politikalarına yönelik bekle ve gör yaklaşımını benimsediğini kaydetti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürerek, enerji maliyetlerini düşüreceklerini, düzenlemeleri azaltacaklarını ve vergi indirimlerini kalıcı hale getireceklerini, böylelikle gelir artışı ve maliyet düşüşü sağlayacaklarını anlattı. Tarifeler nedeniyle bir fiyat ayarlaması yapılırsa bu durumun geçici olacağını savunan Bessent, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri düşürmesini uzun süre engellemeyeceğini ifade etti. REKLAM Bessent, Fed'in politika gevşemesine gitmesinin ABD'nin uzun vadeli hazine tahvili faizlerinin yükselmesine neden olup olmadığına yönelik soruya cevaben, geçen yıl eylül ayındaki faiz indiriminin boyutunun büyük olduğunu düşündüğünü, piyasanın da buna tepki verdiğini dile getirdi. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'de ulaştığı 40 yılın en yüksek seviyesinden düşürülmesinde büyük ilerleme kaydedildiğinin unutulmamasının önemli olduğunu vurgulayarak ekonomideki belirsizlik düzeyinin ve Trump yönetiminin tarifeler konusunda gelişen politikalarının etkisinin olabileceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de temel beklentisinin bu yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimi olduğunu ancak buna yönelik belirsizliğin oldukça önemli olduğunu ifade etti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise piyasa ve bazı anketlerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin son 3 ayda belirgin şekilde arttığını gösterdiğini, enflasyonun mevcut hedefin üzerinde kalması veya beklentilerin artması halinde daha kısıtlayıcı bir para politikası seyrinin uygun olabileceğini belirtti. REKLAM Makroekonomik veri tarafında, imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta aylık 0,4 puan artarak 51,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 3,2 puan azalarak 49,7 ile 25 ayın en düşük seviyesine gerilerken, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI aylık bazda 2,3 puan azalarak 50,4'e indi ve 17 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta aşağı yönlü revize edilerek 64,7 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e çıkarken Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Bu, Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en büyük aylık artış oldu. ABD'de ikinci el konut satışları da ocakta yüzde 4,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Söz konusu gelişmelerle geçen hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesine gerilerken, dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,17 düşüşle 106,6'ya indi. REKLAM Geçen hafta rekor seviyeleri gören altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 1,76 yükselişle 2 bin 936 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,67 azalışla 73,9 dolara geriledi. NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ New York borsasında, küresel gelişmeleri takiben geçen hafta negatif seyir izlenirken, gözler çarşamba günü açıklanacak Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Aralık 2024'te üst yöneticisi silahlı saldırıda öldürülen UnitedHealth'in hisseleri, ABD Adalet Bakanlığının şirketin Medicare faturalama uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlattığına dair haberler sonrası yüzde 7,2 değer kaybetti. Perşembe günü bilançosunu açıklayan ve 2026 yılına ilişkin satış tahminleri beklentilerin altında kalan Walmart'ın hisseleri de yüzde 2,5 gerileyerek düşüşünü ikinci güne taşıdı. Walmart'ın beklentileri karşılayamayan satış tahminleri, ABD'de tüketici harcamalarının yavaşladığına dair bir uyarı olarak yorumlandı. REKLAM Bu gelişmelerle haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 1,66, Nasdaq endeksi yüzde 2,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti. Yeni haftada pazartesi günü Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, salı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi, çarşamba yeni konut satışları, perşembe büyüme, dayanaklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ve toptan stoklar takip edilecek. AVRUPA'DA İTALYA POZİTİF AYRIŞTI Avrupa borsalarında geçen hafta İtalya hariç negatif bir seyir izlenirken, gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ECB toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Bölge genelinde Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın sonlanabileceğine dair iyimserlikler devam ederken, bu konuda atılacak adımlar takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen yüz yüze görüşmenin nerede olacağı konusunda bir ilerlemenin henüz sağlanamadığı haberleri Avrupa medyasında yer aldı. REKLAM Geçen hafta, Avrupa Birliğinin (AB) otomobil tarifelerini ABD'nin uyguladığı seviyeye kadar düşürdüğünü söyleyen Trump, önemli miktarda tasarruf ettiklerini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulayacağına ilişkin söylemlerinin arttığı dönemde, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi halinde kaybedeceği çok şeyin olacağını söyledi. Jeopolitik gerilimlerin sonlanmasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığının da açıklaması takip edilirken, bakanlık, ABD ile özel temsilciler aracılığıyla Ukrayna krizinin çözümüne dair ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi. Açıklamada, "İki taraf, büyükelçilerin atanması ve dışişleri bakanların yardımcıları seviyesinde diplomatik misyon temsilciliklerin çalışmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için istişarelerin başlatılması konusunda mutabık kaldı. Ekonomi, enerji, uzay ve diğer alanlarda işbirliğinin yeniden başlatılması için diyaloğun kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi. REKLAM Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda anlaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıl dönümü nedeniyle hazırlanan 16'ncı yaptırım paketinde uzlaştığını açıkladı. Bu gelişmelerin yanı sıra Almanya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimler de geçen hafta gündemdeki yerini korudu. Bunlara ek olarak, ECB, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, banka geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar avro zarar etti. Bu aynı zamanda bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.

Makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesi'nde ocakta 50,2 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta bu seviyeyi korudu. Ocak ayında 46,6 olan imalat sanayi PMI ise şubatta 47,3'e yükselerek son 9 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI 51,3'ten 50,7'ye geriledi. Avro Bölgesi'nde ocakta 18 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, şubatta 24,2 puana çıktı. Böylece, endeks bir önceki aya göre 6,2 puan arttı. REKLAM İngiltere'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3'e yükselerek son 10 ayın zirvesine çıktı. Ülkede perakende satışlar, ocakta yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,17 yükseldi. Gelecek hafta pazartesi Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da IFO İş Ortamı Güven Endeksi, salı Almanya'da büyüme, perşembe Avro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları, Tüketici Güven Endeksi, cuma Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ Asya tarafında ise Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, yeni haftada Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yakından izlenecek. Asya'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in güven mesajları risk iştahını destekledi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, tahvil piyasasına müdahale etmeye hazır oldukları sinyalini verdi. REKLAM Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu. Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor. Öte yandan, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 10 ek gümrük vergisinin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları tek taraflı adımlar yerine diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.