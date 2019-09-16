Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

AA

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının faiz kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak

Küresel piyasalar

 

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında petrol fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 11 artışla 68,6 dolara kadar çıkarken, altının ons fiyatı da artan tedirginliklerle yüzde 1 yükselerek 1.500 dolar üzerinde dengelendi. Ons altın, geçen hafta düşüş eğiliminde hareket ederek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.489 dolardan kapanış yapmıştı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik risklerin Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin piyasalarını açılışta negatif etkileyebileceğini belirterek, bununla birlikte ABD ve Suudi Arabistan tarafından gelen açıklamaların olumsuz etkiyi hafifletebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada saldırı sonrası kesintiye uğrayan petrol üretiminin yaklaşık üçte birinin, bugün yeniden başlatılabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini aktardı.

Bu hafta ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak FOMC toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, ayrıca perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarının da takip edileceğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,14 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, artan petrol fiyatları ve açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin yıllık yüzde 4,4 artışla beklentilerin altında kalması sonrası Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, geçen hafta Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 16,50'ye çekmesinin etkisiyle Türk Lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendi. Haftalık bazda dolar/TL yüzde 0,5 gerilerken, BIST 100 endeksinin yükselişi yüzde 4’ü aştı. Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, günü 103.072 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta merkez bankalarının kararlarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin veri takviminde öne çıktığını bildirdi.

Fed'in çarşamba günü politika faizinde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,65-5,75 bandının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı ciro endeksleri

11.00 Türkiye, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor
PARAFed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor
Hazine yarın 4 ihale düzenleyecek
PARAHazine yarın 4 ihale düzenleyecek
Milyonerlerin döviz hesaplarında yılın ilk 7 ayında 83.4 milyar liralık artış yaşandı- haberler
PARAMilyonerler dövize doymuyor
SON DAKİKA! Bankalar konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını indiriyor
PARABankalar birer birer faiz indiriyor
BDDK'dan faizsiz bankacılık tebliği
PARABDDK'dan faizsiz bankacılık tebliği
İş Bankası konut kredisi faizini düşürdü- haberler
PARAİş Bankası konut kredisi faizini düşürdü
Merkez Bankaları faiz indirme yarışına girdi- haberler
PARAFaiz indiren indirene!
Son dakika! Cari denge temmuzda fazla verdi
PARACari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi
ABD 50 yıllık tutarsa 100 yıllık tahvil satacak- haberler
PARAABD 100 yıllık tahvil hazırlığında
ABD Başkanı Trump, Çin'le geçici değil kalıcı anlaşma istiyor
PARATrump Çin'le kapsamlı bir anlaşma istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X